Игнатов ответил на вопрос о шлейфе Медины от ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о дебюте Хесуса Медины за московский клуб.

Парагваец перешел из ЦСКА.

Он поразил ворота «Рубина» (4:1).

Медина забил через минуту после дебюта.

«Все позитивно. Ощущения от забитого мяча не смазались после удара в голову. Рад помочь команде. Хесус вышел – отличился, потом сразу я. Приятно, что внесли вклад в результат и он победный – это самое главное.

Никакого шлейфа от ЦСКА у Хесуса нет. Мы все профессионалы и понимаем, что он очень хороший игрок. Медина помог команде, вышел на замену и сразу забил. Когда услышал, что он к нам переходит, удивлен не был», – сказал Игнатов.