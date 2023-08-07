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    Игнатов ответил на вопрос о шлейфе Медины от ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о дебюте Хесуса Медины за московский клуб.

    • Парагваец перешел из ЦСКА.
    • Он поразил ворота «Рубина» (4:1).
    • Медина забил через минуту после дебюта.

    «Все позитивно. Ощущения от забитого мяча не смазались после удара в голову. Рад помочь команде. Хесус вышел – отличился, потом сразу я. Приятно, что внесли вклад в результат и он победный – это самое главное.

    Никакого шлейфа от ЦСКА у Хесуса нет. Мы все профессионалы и понимаем, что он очень хороший игрок. Медина помог команде, вышел на замену и сразу забил. Когда услышал, что он к нам переходит, удивлен не был», – сказал Игнатов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2023 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 7 августа, 21:55

      Такие дебютные матчи встречаются редко. Игнатов тоже молодец, постепенно становится более уверенным в игре.

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