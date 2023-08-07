Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о результате матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

    • Петербуржцы дома уступили со счетом 2:3.
    • «Зенит» набрал 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
    • Команда выдала худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

    «Матч мне очень понравился по своему содержанию. Но было много грубых ошибок. Например, первый гол в ворота «Зенита»: защитник не имеет право ошибаться.

    «Динамо» было хорошо подготовлено к матчу с «Зенитом». Когда нужно было обороняться, оборонялись. Пытались атаковать, были уверены и физически хорошо готовы.

    У «Зенита» тоже всe закономерно. Сказался уход Малкома, а отдельные игроки не вовремя приезжали – не прошли всю подготовку. «Зенит» ещe не вошeл в чемпионат», – считает Семин.

    Новости по теме
    «Зенит» показал реакцию Барриоса на удаление в матче с «Динамо» 6
    Фомин объяснил победу «Динамо» над «Зенитом» 4
    «Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо» 26
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1376

      rac531 7 августа, 13:01

      СОВЕТ ОТ САЛИХОВОЙ:
      «Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И еще Карпина взять тренером»

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 