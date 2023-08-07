Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

СОВЕТ ОТ САЛИХОВОЙ:
«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И еще Карпина взять тренером»
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о результате матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».
- Петербуржцы дома уступили со счетом 2:3.
- «Зенит» набрал 4 очка в чемпионате из 9 возможных и идет на 8-м месте.
- Команда выдала худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
«Матч мне очень понравился по своему содержанию. Но было много грубых ошибок. Например, первый гол в ворота «Зенита»: защитник не имеет право ошибаться.
«Динамо» было хорошо подготовлено к матчу с «Зенитом». Когда нужно было обороняться, оборонялись. Пытались атаковать, были уверены и физически хорошо готовы.
У «Зенита» тоже всe закономерно. Сказался уход Малкома, а отдельные игроки не вовремя приезжали – не прошли всю подготовку. «Зенит» ещe не вошeл в чемпионат», – считает Семин.