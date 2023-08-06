«Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет

«Зенит» проиграл «Динамо» (2:3) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

Петербургская команда после трех игр имеет на своем счету четыре очка. Это худший результат клуба за последние 10 лет. Такой же результат «Зенит» показал в 2013-м году.

«Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на пять очков.