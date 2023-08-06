«Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет

Пиршество хейтеров, радуйтесь ( вот только это только начало сезона, при том что в состав потерял ключевых игроков Малколма и Кузяева при том что Вендел не в форме и без желания играть. Вот точно Семак ссыт молодёжь выпускать, это да) . Но и с учётом этого Динамо 90% времени играло на отбой.
«Зенит» проиграл «Динамо» (2:3) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.
Петербургская команда после трех игр имеет на своем счету четыре очка. Это худший результат клуба за последние 10 лет. Такой же результат «Зенит» показал в 2013-м году.
«Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на пять очков.