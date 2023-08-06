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    «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет

    «Зенит» проиграл «Динамо» (2:3) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

    Петербургская команда после трех игр имеет на своем счету четыре очка. Это худший результат клуба за последние 10 лет. Такой же результат «Зенит» показал в 2013-м году.

    «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на пять очков.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.08.2023 21:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1181

      qawzsexdr 6 августа, 21:50

      Пиршество хейтеров, радуйтесь ( вот только это только начало сезона, при том что в состав потерял ключевых игроков Малколма и Кузяева при том что Вендел не в форме и без желания играть. Вот точно Семак ссыт молодёжь выпускать, это да) . Но и с учётом этого Динамо 90% времени играло на отбой.

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      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit > qawzsexdr 7 августа, 09:22

      Ну игры то у Зенита толком и нет.
      Динамо забило на двух детских ошибках Ренана. Это факт.
      Концовку смазало удаление Барриоса.
      В принципе ничья была бы и справедливым результатом
      Но что вышло то и вышло. .
      Не беда, подтянемся.

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 6 августа, 21:47

      Убрали тупо Малколма и нет Венделя, и сразу так тормознули. В принципе, о чем и говорилось. Понятно, сейчас поднаберут еще. И отдельно хочется отметить супер менеджер зенита, которому втюхали этих бразильцев неликвидных за юрика, это надо так развести конечно, За мантуана еще платить пришлось по итогу .

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr 6 августа, 21:46

      Бывало и хуже, подтянемся. Вендел вес сбросит и дело пойдёт........... Клаудиньо сегодня сыграл хорошо.

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      Рейтинг: +1228

      inzek 6 августа, 21:43

      это только начало)

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      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 6 августа, 21:37

      Отлично, что русский Фюлькруг Иван Сергеев забил

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      Рейтинг: +5286

      neveldomha 6 августа, 21:36

      Худшая игра в обороне за последние 10 лет. А так сыграли неплохо. Есть над чем работь.

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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 6 августа, 21:31

      ещё раз убеждаюсь, что семак физрук!!!

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