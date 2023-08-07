Медина описал свой дебютный гол за «Спартак»

Летний новичок «Спартака» Хесус Медина рассказал, как впервые забил в составе московской команды.
- Парагваец перешел из ЦСКА.
- Он поразил ворота «Рубина» (4:1).
- Медина забил через минуту после дебюта.
«Я вышел на поле, успел отдать одну передачу, мы пошли вперeд, а затем был отличный навес от нашего крайнего защитника Денисова. Подача была просто идеальной, я сумел замкнуть еe. Очень счастлив, что так получилось.
Я часто иду в штрафную, всегда стараюсь создавать опасность. Я шeл туда с большой уверенностью, потому что перед выходом на замену главный тренер сказал, что нам нужно добавить энергии. К счастью, это получилось. Я забил свой первый гол за «Спартак», чему я безгранично счастлив.
Все ребята счастливы за меня. Меня, естественно, все поздравили. Это особенно важно, потому что первые две недели здесь у меня была небольшая травма, период был не самый простой», – заявил Медина.