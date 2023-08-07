Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Медина описал свой дебютный гол за «Спартак»

    Летний новичок «Спартака» Хесус Медина рассказал, как впервые забил в составе московской команды.

    • Парагваец перешел из ЦСКА.
    • Он поразил ворота «Рубина» (4:1).
    • Медина забил через минуту после дебюта.

    «Я вышел на поле, успел отдать одну передачу, мы пошли вперeд, а затем был отличный навес от нашего крайнего защитника Денисова. Подача была просто идеальной, я сумел замкнуть еe. Очень счастлив, что так получилось.

    Я часто иду в штрафную, всегда стараюсь создавать опасность. Я шeл туда с большой уверенностью, потому что перед выходом на замену главный тренер сказал, что нам нужно добавить энергии. К счастью, это получилось. Я забил свой первый гол за «Спартак», чему я безгранично счастлив.

    Все ребята счастливы за меня. Меня, естественно, все поздравили. Это особенно важно, потому что первые две недели здесь у меня была небольшая травма, период был не самый простой», – заявил Медина.

    Новости по теме
    Брат Федуна прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак» 4
    Игнатов ответил на вопрос о шлейфе Медины от ЦСКА 1
    Медина – первый игрок в 21-м веке, забивший в РПЛ за ЦСКА и «Спартак»
    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 