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Медина описал свой дебютный гол за «Спартак»

7 августа 2023, 10:59
1

Летний новичок «Спартака» Хесус Медина рассказал, как впервые забил в составе московской команды.

  • Парагваец перешел из ЦСКА.
  • Он поразил ворота «Рубина» (4:1).
  • Медина забил через минуту после дебюта.

«Я вышел на поле, успел отдать одну передачу, мы пошли вперeд, а затем был отличный навес от нашего крайнего защитника Денисова. Подача была просто идеальной, я сумел замкнуть еe. Очень счастлив, что так получилось.

Я часто иду в штрафную, всегда стараюсь создавать опасность. Я шeл туда с большой уверенностью, потому что перед выходом на замену главный тренер сказал, что нам нужно добавить энергии. К счастью, это получилось. Я забил свой первый гол за «Спартак», чему я безгранично счастлив.

Все ребята счастливы за меня. Меня, естественно, все поздравили. Это особенно важно, потому что первые две недели здесь у меня была небольшая травма, период был не самый простой», – заявил Медина.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Медина Хесус
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alefreddy
1691406773
с почином
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