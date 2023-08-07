Салах получил огромное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ведет переговоры с другим клубом.
31-летний футболист заинтересовал саудовский «Аль-Иттихад», который готов заплатить ему 180 миллионов евро за два сезона.
Если египтянин согласится на трансфер, «Ливерпулю» предложат около 70 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Салах забил 30 голов и сделал 16 ассистов в 51 матче.
- Его контракт с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2025 года.
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Источник: Al-Riyadiah