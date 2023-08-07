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    Салах получил огромное предложение из Саудовской Аравии

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ведет переговоры с другим клубом.

    31-летний футболист заинтересовал саудовский «Аль-Иттихад», который готов заплатить ему 180 миллионов евро за два сезона.

    Если египтянин согласится на трансфер, «Ливерпулю» предложат около 70 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Салах забил 30 голов и сделал 16 ассистов в 51 матче.
    • Его контракт с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2025 года.

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    Источник: Al-Riyadiah

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    07.08.2023 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 7 августа, 12:05

      Скоро все достойные в АПЛ переедут к саудитам

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