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Салах получил огромное предложение из Саудовской Аравии

7 августа 2023, 08:38
1

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ведет переговоры с другим клубом.

31-летний футболист заинтересовал саудовский «Аль-Иттихад», который готов заплатить ему 180 миллионов евро за два сезона.

Если египтянин согласится на трансфер, «Ливерпулю» предложат около 70 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Салах забил 30 голов и сделал 16 ассистов в 51 матче.
  • Его контракт с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2025 года.

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Источник: Al-Riyadiah
Саудовская Аравия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Аль-Иттихад Салах Мохамед
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alefreddy
1691399134
Скоро все достойные в АПЛ переедут к саудитам
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