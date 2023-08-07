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    • Игнашевич прокомментировал первую победу «Балтики» после выхода в РПЛ

    Игнашевич прокомментировал первую победу «Балтики» после выхода в РПЛ

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопросы по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Факела».

    • Калининградцы дома выиграли со счетом 2:1.
    • Для них это дебютная победа после возвращения в высший дивизион.

    – Сложная игра, тяжелая победа, соперник предложил много вертикального футбола. Хочется отдельно сказать спасибо ребятам, проявили свои лучшие качества, показали себя, как настоящие мужчины, и победили. Поздравляю всех болельщиков в Калининграде и области.

    – Чувствовали, что произошло историческое событие?

    – Да, это первый домашний матч, хотелось порадовать своих болельщиков победой. Надеемся, что продолжим традицию прошлого сезона – набирать максимум очков в домашних стенах. Поздравляю всех с первой победой в РПЛ.

    – Как оцените начало сезона?

    – Оценивать можно каждую конкретную игру, настоящая проверка для ребят – это начало сезона, 6 игр из 8 на выезде.

    Мы нигде не уступили в прошлых матчах. Уровень мастерства дело наживное. Надеемся, что будем прогрессировать в этом плане.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.08.2023 08:25
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