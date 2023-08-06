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    • РПЛ. «Балтика» выиграла первый матч после возвращения, победив «Факел» (2:1)

    РПЛ. «Балтика» выиграла первый матч после возвращения, победив «Факел» (2:1)

    «Балтика» набрала первые очки в РПЛ.

    Калининградская команда обыграла со счетом 2:1 «Факел» в матче 3-го тура.

    Это первая победа «Балтики» после возвращения в чемпионат России. Клуб не играл в РПЛ с сезона-1997/98.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Балтика (Калининград) – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Черов, 8 (в свои ворота); 1:1 – Якимов, 14; 2:1 – Мусаев, 48.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Цифра дня – 9051: столько дней Балтика не видела домашних голов в РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    06.08.2023 19:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68614

      portero 6 августа, 23:20

      Игнашевич молодца!!!!
      Удачи ему с Балтикой...
      Сколько уже брались тренеров вытащить Балтику в РПЛ, а Игнашевич смог, удачи!!!!

      1
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      Рейтинг: +8128

      Томик 6 августа, 19:34

      Бомбардир, ну вы просто чудо. Тут уже статья, а матч на странице ещё "идёт" и изменений в таблице нет...

      1
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 6 августа, 19:32

      Евсеев на выход))

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