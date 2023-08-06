«Балтика» набрала первые очки в РПЛ.

Калининградская команда обыграла со счетом 2:1 «Факел» в матче 3-го тура.

Это первая победа «Балтики» после возвращения в чемпионат России. Клуб не играл в РПЛ с сезона-1997/98.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Балтика (Калининград) – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Черов, 8 (в свои ворота); 1:1 – Якимов, 14; 2:1 – Мусаев, 48.

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