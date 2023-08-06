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    • Цифра дня – 9051: столько дней «Балтика» не видела домашних голов в РПЛ

    Цифра дня – 9051: столько дней «Балтика» не видела домашних голов в РПЛ

    Сезон-1997/98 был последним для «Балтики» в РПЛ перед 25-летним перерывом. За четверть века с клубом произошло многое. Но главное – то, что «Балтика» вернулась в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

    Правда, стартовые матчи после возвращения получились не самыми хорошими:

    • 1-й тур – выездное поражение от «Сочи» 0:2;
    • 2-й тур – выездное поражение от «Спартака» 1:2.

    3-й тур – домашний матч против «Факела». И в нем именно «Балтика» открыла счет – благодаря автоголу Василия Черова:

    Для «Балтики» этот забитый мяч стал первым домашним голом в российской Премьер-лиге с 1998-го. Последний гол, которые болельщики «Балтики» увидели на домашнем стадионе, случился 25 октября того года. Тогда «Балтика» обыграла «Зенит» со счетом 3:2, а решающий мяч забил полузащитник Максим Низовцев.

    «Балтика» не видел домашних голов в РПЛ 24 года, 9 месяцев и 12 дней. Или 9051 день.

    Фото на плашке: телеграм-канал «Балтики»

    Источник: Бомбардир

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    06.08.2023 18:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Владимир-Косьянов-vkontak 7 августа, 01:26

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.

      0
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      Рейтинг: +15

      Егориус 7 августа, 00:00

      лузеры

      0
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 6 августа, 18:19

      автогол разве это гол

      1
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 6 августа, 18:14

      Балтика мне симпатична. Игнашевич молодец как тренер.

      0
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