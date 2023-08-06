Цифра дня – 9051: столько дней «Балтика» не видела домашних голов в РПЛ

Сезон-1997/98 был последним для «Балтики» в РПЛ перед 25-летним перерывом. За четверть века с клубом произошло многое. Но главное – то, что «Балтика» вернулась в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

Правда, стартовые матчи после возвращения получились не самыми хорошими:

1-й тур – выездное поражение от «Сочи» 0:2;

2-й тур – выездное поражение от «Спартака» 1:2.

3-й тур – домашний матч против «Факела». И в нем именно «Балтика» открыла счет – благодаря автоголу Василия Черова:

Для «Балтики» этот забитый мяч стал первым домашним голом в российской Премьер-лиге с 1998-го. Последний гол, которые болельщики «Балтики» увидели на домашнем стадионе, случился 25 октября того года. Тогда «Балтика» обыграла «Зенит» со счетом 3:2, а решающий мяч забил полузащитник Максим Низовцев.

«Балтика» не видел домашних голов в РПЛ 24 года, 9 месяцев и 12 дней. Или 9051 день.

Фото на плашке: телеграм-канал «Балтики»