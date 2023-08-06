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  • Личка вступился за игрока «Зенита»: «Не надо ставить крест на этом ребенке»

Личка вступился за игрока «Зенита»: «Не надо ставить крест на этом ребенке»

6 августа 2023, 23:29
5

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал защитника «Зенита» Роберта Ренена.

Защитник допустил две ошибки в сегодняшнем матче и был заменен после первого тайма.

«Я просил Тюку, чтобы он больше играл в спину центральных защитников. Мне нравится Роберт Ренан – молодой парень с отличный левой ногой. В российском футболе трудно найти такого парня. Сегодня у нас хорошо вышло – он сделал две ошибки, и мы забили.

Но не надо ставить на этом ребенке крест. Он будет развиваться. Ему будут помогать, учить, и он будет расти. Я не желаю ему ничего плохого», – сказал Личка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Ренан Роберт Личка Марцел
Комментарии (5)
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paracetamol
1691354632
Пусть в другом клупе развивается!
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neveldomha
1691383642
Может ему в нападении лучше. Не хуже кассира будет. Обводка у него отличная, да и с мячом любит повозиться. А защитник из него никакой
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Spirit_78
1691410923
Ещё бы он ему плохого желал - после такой-то помощи))
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