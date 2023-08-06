Личка вступился за игрока «Зенита»: «Не надо ставить крест на этом ребенке»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал защитника «Зенита» Роберта Ренена.

Защитник допустил две ошибки в сегодняшнем матче и был заменен после первого тайма.

«Я просил Тюку, чтобы он больше играл в спину центральных защитников. Мне нравится Роберт Ренан – молодой парень с отличный левой ногой. В российском футболе трудно найти такого парня. Сегодня у нас хорошо вышло – он сделал две ошибки, и мы забили.

Но не надо ставить на этом ребенке крест. Он будет развиваться. Ему будут помогать, учить, и он будет расти. Я не желаю ему ничего плохого», – сказал Личка.