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    • Личка вступился за игрока «Зенита»: «Не надо ставить крест на этом ребенке»

    Личка вступился за игрока «Зенита»: «Не надо ставить крест на этом ребенке»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал защитника «Зенита» Роберта Ренена.

    Защитник допустил две ошибки в сегодняшнем матче и был заменен после первого тайма.

    «Я просил Тюку, чтобы он больше играл в спину центральных защитников. Мне нравится Роберт Ренан – молодой парень с отличный левой ногой. В российском футболе трудно найти такого парня. Сегодня у нас хорошо вышло – он сделал две ошибки, и мы забили.

    Но не надо ставить на этом ребенке крест. Он будет развиваться. Ему будут помогать, учить, и он будет расти. Я не желаю ему ничего плохого», – сказал Личка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 23:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 7 августа, 15:22

      Ещё бы он ему плохого желал - после такой-то помощи))

      1
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      Рейтинг: +5286

      neveldomha 7 августа, 07:47

      Может ему в нападении лучше. Не хуже кассира будет. Обводка у него отличная, да и с мячом любит повозиться. А защитник из него никакой

      2
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 7 августа, 05:55

      Ошибки бывают у всех , это не обсуждается.
      Лишний раз может глашатых с матч-тв немного успокоит , а то любое приобретение Зенита приподносят как что-то сверхестественное.
      По нём же Реал просто слёзы лил , а они его перекупили...

      0
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Алексей З 7 августа, 09:18

      По твоему Защитники реала ошибки не допускают? Условно Рамос каждое второе эль класико привозил и всегда как мальчишку обыгрывали . И чо?

      0
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > JIEGEHDA 7 августа, 09:29

      Х в очо...

      0
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > Алексей З 7 августа, 21:49

      Аааа опять забыл . Это же ты . Тот самый чел который за свою жену обещал много чего сделать мне . А в итоге пропал и даже не отвечал ахахахаха .

      0
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 23:43

      Пусть в другом клупе развивается!

      0
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > paracetamol 7 августа, 06:14

      да, да. а вам уже готовеньких подавай. вот закроют газовую трубу и всё: своих давно не воспитываете, готовеньких не купите- и прямиком в любительскую лигу баранов гонять.

      3
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      Рейтинг: +843

      прабабушка краба > evgevg13 7 августа, 08:25

      успокойтесь, никто вас гонять не будет

      2
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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > evgevg13 7 августа, 09:19

      Своих мы отдаём . Пока что не уровень топ . В других командах вон играют развиваются становятся . У вас тоже вон свои . Которых вы каждый второй матч пишите " мешки" и чо

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