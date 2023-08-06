Зарема назвала причину провала «Ростова» в Самаре

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова знает, почему «Ростов» в третьем туре РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:5.

«Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать», – сказала Салихова.