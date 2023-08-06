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    Зарема назвала причину провала «Ростова» в Самаре

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова знает, почему «Ростов» в третьем туре РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:5.

    «Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать», – сказала Салихова.

    • Ростовчане идут в таблице 7-ми.
    • У них в сезоне РПЛ победа, ничья и поражение.
    • Впереди у «Ростова» кубковый матч с «Уралом» (8 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +298

      Bez Imeni 6 августа, 18:39

      нашли бл.я эксперта...спросите у Бубнова. Бубнов всё знает...

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      Рейтинг: +4395

      Yurok161 6 августа, 17:48

      Впервые слышу что-то умное из уст этой женщины

      0
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 > Yurok161 6 августа, 18:21

      Если вы слышите что то умное из уст этой женщины , то вы мой друг нездоровы на голову. Эта женщина и Бузова одно и тоже. Там нет мысли там есть субстанция. Вы вроде из Ростова . Там ребята жёсткие живут.

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      Рейтинг: +4395

      Yurok161 > Zenit2312 6 августа, 22:00

      Если вы читали хоть что-то выше, и говорите что-то про мое здоровье, не зная истиных проблем Ростова, то с головой у вас проблемы, а не у меня. А на счет ребят из Ростова вы правы.

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      Рейтинг: +2282

      Ловкий Бубен 6 августа, 17:43

      Ее заявления больше похожи на язвительные выпады , сведение счетов и наклеивание ярлыков чем на предметный анализ , иногда попахивают расизмом

      1
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      Рейтинг: +2282

      Ловкий Бубен 6 августа, 17:40

      Просто любопытно почему Бомбардир продолжает с невероятным рвением публиковать цитаты Заремы, она как всем известно , не футбольный специалист, в аналитических разборах не участвует не является ни выдающимся спортсменом ни тренером

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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 > Ловкий Бубен 6 августа, 17:46

      Бомбардир это проститутка. Сайт который живёт на подношения . Им главное что то писать.Не удивлюсь их связями с Украиной.

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      Рейтинг: +3661

      FRZZ > Ловкий Бубен 6 августа, 18:44

      Кто платит тот и заказывает музыку. Как ты думаешь, почему бомбардир так усердно занимается пиаром армянских футболистов?

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