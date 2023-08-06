Глава «Рубина» высказался о разгроме от «Спартака»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался после матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

У казанцев единственный мяч забил Угочукву Иву.

«Рубин» в сезоне без побед.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

«Кто же может быть доволен таким результатом? Понятно, что недовольны. Проведeм разбор с тренерским штабом: будут сделаны определeнные выводы.

Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол. Я думаю, что многие из вас помнят времена, когда «Рубин» выигрывал в гостях у «Барселоны» со счeтом 2:1. Наверное, в «Барселоне» недолго грустили по этому поводу, да? Так и в нашей ситуации», – сказал Айбатов.