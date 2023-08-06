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    Глава «Рубина» высказался о разгроме от «Спартака»

    Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался после матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

    «Кто же может быть доволен таким результатом? Понятно, что недовольны. Проведeм разбор с тренерским штабом: будут сделаны определeнные выводы.

    Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол. Я думаю, что многие из вас помнят времена, когда «Рубин» выигрывал в гостях у «Барселоны» со счeтом 2:1. Наверное, в «Барселоне» недолго грустили по этому поводу, да? Так и в нашей ситуации», – сказал Айбатов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 14:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak 6 августа, 17:26

      Спартак Реал два раза в турнире клал... и чё?
      Помним своё...

      0
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 15:43

      Ну Спартак объяктивно сильнее, так что ничего страшного не произошло.
      Хватит уже Барселону вспоминать в суе.
      Оставьте уже историю историкам.

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      Рейтинг: +14

      PHILADELPHIA 76 6 августа, 15:18

      Нынешний Рубин совсем не та Барселона.

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