«Зенит» продал Малкома, еще один клуб отказался от Захаряна, Энрике задумался об уходе из «ПСЖ» и другие новости

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Григорян нагрубил журналистке. Губерниев потребовал извинений от тренера «Кубани»

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Гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в дебютном матче Мане и помог команде выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов

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