Григорян – журналистке: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян резко ответил на вопрос журналистки о возможном увольнении из клуба.
– У «Кубани» три поражения в трех матчах Первой лиги. Нет ли опасений, что вас могут уволить?
– Еще раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?
После этих слов Григорян повесил трубку.
- Григорян принял команду в мае – под спасение.
- Тренер спас команду от вылета из Первой лиги.
- Контракт с Григоряном был заключен до конца сезона с опцией продления в случае спасения.
Источник: «Спорт день за днем»