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    • Григорян – журналистке: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

    Григорян – журналистке: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

    Главный тренер «Кубани» Александр Григорян резко ответил на вопрос журналистки о возможном увольнении из клуба.

    – У «Кубани» три поражения в трех матчах Первой лиги. Нет ли опасений, что вас могут уволить?

    – Еще раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?

    После этих слов Григорян повесил трубку.

    • Григорян принял команду в мае – под спасение.
    • Тренер спас команду от вылета из Первой лиги.
    • Контракт с Григоряном был заключен до конца сезона с опцией продления в случае спасения.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.08.2023 16:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +694

      Докторо123 8 августа, 10:45

      У «Кубани» три поражения в трех матчах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вопрос не корректный ?

      0
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      Рейтинг: +826

      Алекс636363 6 августа, 21:44

      вопрос нормальный и напрашивался. а григоряну только в цирке выступать клоуном. это не тренер и даже не тренеришка. жалко кубань, абсолютно нулевой менеджмент, раз такого взял. о великий григорян, как посмели ему такой вопрос задать! тьфу... яркий пример того дурдома, что уже четвертый десяток лет в стране творится

      1
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      Рейтинг: +3146

      m40 6 августа, 11:39

      Вопрос не корректный, ответ быдловатый. Оба хороши

      0
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      Рейтинг: +1375

      rac531 4 августа, 10:51

      На мой взгляд он ответил очень нежно этой ХАМОВИТОЙ ДУРЕ))

      2
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      Рейтинг: +503

      aldo conte 4 августа, 07:01

      Я сразу вспомнил Филю Киркорова и его ответ журналистке - "розовой кофточке" в мае 2004 г. "Великим" тренерам и певцам надо задавать вопросы, заранее согласованные с ними.

      1
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      Рейтинг: +2738

      serglider 4 августа, 00:58

      Интересно, а что он должен был ответить на этот тупой вопрос? В конце концов его практически ежегодно откуда то увольняют)))

      0
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 3 августа, 21:26

      Никчемный Григорян возомнил себя х. знает кем.

      2
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      Рейтинг: +7861

      mihail200606 3 августа, 20:50

      А ля Киркоров...на ней было розовой кофточки?)

      2
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 3 августа, 20:16

      Задело за живое. Григорян всегда отличался несдержанным характером.

      3
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 3 августа, 20:02

      Прибауточник Глигорян возомнил себя хрен знает кем.

      3
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