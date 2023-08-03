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  • Григорян – журналистке: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

Григорян – журналистке: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

3 августа 2023, 16:56
14

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян резко ответил на вопрос журналистки о возможном увольнении из клуба.

– У «Кубани» три поражения в трех матчах Первой лиги. Нет ли опасений, что вас могут уволить?

– Еще раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?

После этих слов Григорян повесил трубку.

  • Григорян принял команду в мае – под спасение.
  • Тренер спас команду от вылета из Первой лиги.
  • Контракт с Григоряном был заключен до конца сезона с опцией продления в случае спасения.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Первая лига Кубань Григорян Александр
Комментарии (14)
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Давид59
1691076477
А как он по телефону определил, что она маленькая?
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Plyash
1691077725
Ах,девочка,знать она сильна,что лает на слона... Обычный рабочий вопрос,что тут обидного.Вот только слон,похоже,пока с маленькой буквы пишется. Слуцкер в Рубине,помнится,тоже так же в штопор сваливался.Опомнись,Саша,умный да не возгордится.
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odessakmv
1691078868
"Аз естьм Царь!"
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Fialet
1691082137
Прибауточник Глигорян возомнил себя хрен знает кем.
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zigbert
1691082993
Задело за живое. Григорян всегда отличался несдержанным характером.
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mihail200606
1691085036
А ля Киркоров...на ней было розовой кофточки?)
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serglider
1691099921
Интересно, а что он должен был ответить на этот тупой вопрос? В конце концов его практически ежегодно откуда то увольняют)))
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aldo conte
1691121674
Я сразу вспомнил Филю Киркорова и его ответ журналистке - "розовой кофточке" в мае 2004 г. "Великим" тренерам и певцам надо задавать вопросы, заранее согласованные с ними.
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Алекс636363
1691347449
вопрос нормальный и напрашивался. а григоряну только в цирке выступать клоуном. это не тренер и даже не тренеришка. жалко кубань, абсолютно нулевой менеджмент, раз такого взял. о великий григорян, как посмели ему такой вопрос задать! тьфу... яркий пример того дурдома, что уже четвертый десяток лет в стране творится
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Garrincha58
1691923283
а кто такой вообще этот Грыгорян возомнил себя великим, а сам........ сказал бы я, но цензура не позволяет
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