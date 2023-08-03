Григорян – журналистке: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян резко ответил на вопрос журналистки о возможном увольнении из клуба.

– У «Кубани» три поражения в трех матчах Первой лиги. Нет ли опасений, что вас могут уволить?

– Еще раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?

После этих слов Григорян повесил трубку.