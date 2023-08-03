Стали известны трансферные планы «Спартака» после подписания Рябчука

Не надо обладать семи пядями во лбу чтобы понять , раз хотят избавиться от Шамара и Мелёшина , то будут искать форварда.
«Спартак» не будет завершать трансферную кампанию после подписания защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука, сообщает Metaratings.
Московский клуб по-прежнему интересуется защитниками Эрханом Машовичем («Бохум») и Малангом Сарром («Челси»). Также «Спартаке» хочет усилить позицию центрального нападающего.
- «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
- Это единственная команда, достигнувшая такого результата.