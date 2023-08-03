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    • Стали известны трансферные планы «Спартака» после подписания Рябчука

    Стали известны трансферные планы «Спартака» после подписания Рябчука

    «Спартак» не будет завершать трансферную кампанию после подписания защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука, сообщает Metaratings.

    Московский клуб по-прежнему интересуется защитниками Эрханом Машовичем («Бохум») и Малангом Сарром («Челси»). Также «Спартаке» хочет усилить позицию центрального нападающего.

    • «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
    • Это единственная команда, достигнувшая такого результата.

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    Источник: Metaratings

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    03.08.2023 17:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 18:06

      Не надо обладать семи пядями во лбу чтобы понять , раз хотят избавиться от Шамара и Мелёшина , то будут искать форварда.

      1
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      Рейтинг: +350

      odessakmv > Алексей З 3 августа, 19:04

      как понимаю, в таком случае один Соболев номинальный центр нап остается?

      0
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З > odessakmv 3 августа, 19:15

      Бальде есть .
      Можно и без ярко выраженного сыграть

      0
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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 > Алексей З 3 августа, 19:33

      Бальде ни о чём

      2
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З > Baggio1986 3 августа, 20:01

      Согласен на все 100, но кто-то должен быть в обойме.
      Дойдёт время и до него.

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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 > Алексей З 3 августа, 20:34

      Если выбирать между Бальде и Мелёшиным,то я за последнего,он хотя бы пытается стараться))

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      Рейтинг: +15715

      Алексей З > Baggio1986 3 августа, 20:51

      Возможно Бальде положительно влияет в раздевалке, что Мелёшину в силу возраста не дано.
      Есть и ещё фактор. Мелёшина можно отдать в аренду , а вот найти покупателя на Бальде проблематично.

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