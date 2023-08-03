Защитник «Олимпиакоса» прилетит в Москву 4 августа для завершения перехода в «Спартак»

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук прилетит в Москву 4 августа для завершения перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.

В случае удачного прохождения медосмотра 25-летний молдавский игрок подпишет контракт со «Спартаком» на три года при.

Защитник планирует выступать в московском клубе под 45-м номером.