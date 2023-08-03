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    • Защитник «Олимпиакоса» прилетит в Москву 4 августа для завершения перехода в «Спартак»

    Защитник «Олимпиакоса» прилетит в Москву 4 августа для завершения перехода в «Спартак»

    Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук прилетит в Москву 4 августа для завершения перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.

    В случае удачного прохождения медосмотра 25-летний молдавский игрок подпишет контракт со «Спартаком» на три года при.

    Защитник планирует выступать в московском клубе под 45-м номером.

    • Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года.
    • Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    03.08.2023 16:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 3 августа, 17:27

      Параллельный импорт: х о х о л из Молдавии через Грецию. )))

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