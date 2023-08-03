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    • «Аль-Наср» был в нескольких минутах от вылета из престижного турнира: гол Роналду перевернул ситуацию

    «Аль-Наср» был в нескольких минутах от вылета из престижного турнира: гол Роналду перевернул ситуацию

    Безголевая серия Криштиану Роналду беспокоила его поклонников. Еще 31 июля все обсуждали, что форвард не забил в пятом матче подряд. Но на следующий день все изменилось.

    Гол португальца помог «Аль-Насру» разгромить «Монастир» (4:1) в Кубке арабских чемпионов и вернул команду из Эр-Рияда в гонку за путевкой в плей-офф.

    Решающая игра состоялась сегодня, 3 августа. «Аль-Наср» и «Замалек» в очной встрече решали, кто выйдет из группы, а кто вылетит.

    В Египте команде Криштиану было очень непросто – до 87-й минуты она уступала со счетом 0:1 и в режиме реального времени покидала турнир.

    Спасителем выступил именно Роналду, успешно замкнувший головой навес с левого фланга. Тем самым он обновил недавно побитый рекорд.

    Действительно, а кто если не он? На такую зарплату (около 200 млн евро в год) 38-летнего нападающего брали в том числе для важных голов.

    «Аль-Наср» продолжает поход за трофеем, а Криштиану наверняка радуется, что четверг прошел не Месси единым. Напомним, Лео минувшей ночью отгрузил дубль.

    Фото: твиттер «Аль-Насра»

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.08.2023 21:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Расим-Кузяшев-google 5 августа, 04:32

      Ты вообще понимаешь что такое 200 млн в год? Не один футболист и близко не получает,как Роналду, поэтому и выделяют

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      Рейтинг: +226

      Эмом 3 августа, 23:08

      Действительно, а кто если не он? На такую зарплату (около 200 млн евро в год) 38-летнего нападающего брали в том числе для важных голов.
      Автор тебе то что сколько он получает? Обязательно было это выделят в конце текста?
      Подобное отношение применимо только к Роналду? Восхищайтесь так же как делаете при голах Месси)

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