«Аль-Наср» был в нескольких минутах от вылета из престижного турнира: гол Роналду перевернул ситуацию

Безголевая серия Криштиану Роналду беспокоила его поклонников. Еще 31 июля все обсуждали, что форвард не забил в пятом матче подряд. Но на следующий день все изменилось.

Гол португальца помог «Аль-Насру» разгромить «Монастир» (4:1) в Кубке арабских чемпионов и вернул команду из Эр-Рияда в гонку за путевкой в плей-офф.

Решающая игра состоялась сегодня, 3 августа. «Аль-Наср» и «Замалек» в очной встрече решали, кто выйдет из группы, а кто вылетит.

В Египте команде Криштиану было очень непросто – до 87-й минуты она уступала со счетом 0:1 и в режиме реального времени покидала турнир.

Спасителем выступил именно Роналду, успешно замкнувший головой навес с левого фланга. Тем самым он обновил недавно побитый рекорд.

Действительно, а кто если не он? На такую зарплату (около 200 млн евро в год) 38-летнего нападающего брали в том числе для важных голов.

«Аль-Наср» продолжает поход за трофеем, а Криштиану наверняка радуется, что четверг прошел не Месси единым. Напомним, Лео минувшей ночью отгрузил дубль.

Фото: твиттер «Аль-Насра»

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