Роналду побил мировой рекорд по числу мячей, забитых головой

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в матче против тунисского «Монастира» во втором туре группового этапа Кубка арабских чемпионов.
Роналду забил 145-й гол головой в официальных матчах и установил новый рекорд по этому показателю, сообщает «433».
Португалец обошeл немецкого форварда Герда Мюллера (144). Третье место занимает испанец Карлос Сантильяна (125).
- Для 38-летнего нападающего это первый забитый мяч в новом сезоне.
- «Аль-Наср» разгромил соперника со счетом 4:1.
Источник: «Бомбардир»