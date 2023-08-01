Роналду побил мировой рекорд по числу мячей, забитых головой

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в матче против тунисского «Монастира» во втором туре группового этапа Кубка арабских чемпионов.

Роналду забил 145-й гол головой в официальных матчах и установил новый рекорд по этому показателю, сообщает «433».

Португалец обошeл немецкого форварда Герда Мюллера (144). Третье место занимает испанец Карлос Сантильяна (125).