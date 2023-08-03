Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА

Вот классно, взять и убрать все комменты, а лучше включать голову и не выкладывать стрёмные , провокационные новости.
Украинская ассоциация футбола снова недовольна действиями УЕФА.
- На этой неделе в состав административных органов УЕФА вошли 15 россиян.
- Срок их полномочий – с 2023 по 2027 год.
УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором есть требование убрать представителей России из комитетов, органов и панелей.
«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно изучить ситуацию и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», – говорится в письме.