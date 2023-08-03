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    • Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА

    Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА

    Украинская ассоциация футбола снова недовольна действиями УЕФА.

    • На этой неделе в состав административных органов УЕФА вошли 15 россиян.
    • Срок их полномочий – с 2023 по 2027 год.

    УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором есть требование убрать представителей России из комитетов, органов и панелей.

    «Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно изучить ситуацию и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», – говорится в письме.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2023 21:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 4 августа, 09:57

      Вот классно, взять и убрать все комменты, а лучше включать голову и не выкладывать стрёмные , провокационные новости.

      1
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      Рейтинг: +12387

      BRO_football 3 августа, 21:56

      Да-да, мне вот тоже интересно. Вся Европа и УЕФА вроде бы против России, но россиян берут в административные органы УЕФА.
      Как говорится, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
      Вот, значит, почему Россия до сих пор не перешла в Азию. Некоторые большие дяди из российского футбола боятся потерять место в структуре УЕФА.

      3
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      Рейтинг: +5002

      Бомбардиръ 3 августа, 21:48

      Пошлют хохлов далеко. Это уже не первый их демарш)

      5
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      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Бомбардиръ 3 августа, 21:59

      15 россиян в административных органах УЕФА...
      УЕФА напнула РФС.
      Чо скажешь ...непонятный типок с твердым знаком на конце ?

      0
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      Рейтинг: +781

      eugen-han > Имя на этом сайте 4 августа, 10:56

      Ты, чмошник с именем ЛОХ, да тебя уже давно нагнули с хохлами, вы этого до сих пор понять не можете, а то, что происходит в мире спорта,- это от бессилия упырей самих укронациков и их хозяев - либеральных фашистов от коллективного Запада.

      3
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