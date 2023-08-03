Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА

Украинская ассоциация футбола снова недовольна действиями УЕФА.

На этой неделе в состав административных органов УЕФА вошли 15 россиян.

Срок их полномочий – с 2023 по 2027 год.

УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором есть требование убрать представителей России из комитетов, органов и панелей.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно изучить ситуацию и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», – говорится в письме.