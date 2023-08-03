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  • Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА

Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА

3 августа 2023, 21:33
2

Украинская ассоциация футбола снова недовольна действиями УЕФА.

  • На этой неделе в состав административных органов УЕФА вошли 15 россиян.
  • Срок их полномочий – с 2023 по 2027 год.

УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором есть требование убрать представителей России из комитетов, органов и панелей.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно изучить ситуацию и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», – говорится в письме.

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Источник: Sports.ru
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Украина Россия
Комментарии (2)
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BRO_football
1691088996
Да-да, мне вот тоже интересно. Вся Европа и УЕФА вроде бы против России, но россиян берут в административные органы УЕФА. Как говорится, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Вот, значит, почему Россия до сих пор не перешла в Азию. Некоторые большие дяди из российского футбола боятся потерять место в структуре УЕФА.
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шахта Заполярная
1691092085
Комментарий удален.
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