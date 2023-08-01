15 россиян вошли в состав административных органов УЕФА

Утверждены составы административных органов УЕФА на период с 2023 по 2027 год – в них вошли 15 представителей России.
- Александр Дюков – первый вице-председатель комитета национальных ассоциаций, заместитель председателя комитета по клубным соревнованиям, член исполкома УЕФА;
- Вячеслав Колосков – в списке почетных президентов организации;
- Полина Юмашева – член комитета по управлению и соблюдению требований;
- Роман Бабаев – член комитета по клубному лицензированию;
- Денис Соловьев – член комитета по маркетинговым консультациям;
- Екатерина Федышина – член комитета по фэйр-плей и социальной ответственности;
- Александр Медведев – член комитета клубных соревнований;
- Леонид Калошин – член экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции;
- Николай Левников – член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей;
- Александр Алаев – заместитель комитета по делам безопасности на стадионах;
- Максим Митрофанов – член комитета по проведению клубных соревнований;
- Мария Сучкова – член комитета по женскому футболу;
- Ирина Баранова – член комитета по развитию и технической помощи;
- Даниил Заморин – член юридического комитета УЕФА;
- Ольга Мащикова – член панели массового футбола.
Источник: ТАСС