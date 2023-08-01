15 россиян вошли в состав административных органов УЕФА

Утверждены составы административных органов УЕФА на период с 2023 по 2027 год – в них вошли 15 представителей России.

Александр Дюков – первый вице-председатель комитета национальных ассоциаций, заместитель председателя комитета по клубным соревнованиям, член исполкома УЕФА;

Вячеслав Колосков – в списке почетных президентов организации;

Полина Юмашева – член комитета по управлению и соблюдению требований;

Роман Бабаев – член комитета по клубному лицензированию;

Денис Соловьев – член комитета по маркетинговым консультациям;

Екатерина Федышина – член комитета по фэйр-плей и социальной ответственности;

Александр Медведев – член комитета клубных соревнований;

Леонид Калошин – член экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции;

Николай Левников – член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей;

Александр Алаев – заместитель комитета по делам безопасности на стадионах;

Максим Митрофанов – член комитета по проведению клубных соревнований;

Мария Сучкова – член комитета по женскому футболу;

Ирина Баранова – член комитета по развитию и технической помощи;

Даниил Заморин – член юридического комитета УЕФА;

Ольга Мащикова – член панели массового футбола.