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15 россиян вошли в состав административных органов УЕФА

1 августа 2023, 15:55
8

Утверждены составы административных органов УЕФА на период с 2023 по 2027 год – в них вошли 15 представителей России.

  • Александр Дюков – первый вице-председатель комитета национальных ассоциаций, заместитель председателя комитета по клубным соревнованиям, член исполкома УЕФА;
  • Вячеслав Колосков – в списке почетных президентов организации;
  • Полина Юмашева – член комитета по управлению и соблюдению требований;
  • Роман Бабаев – член комитета по клубному лицензированию;
  • Денис Соловьев – член комитета по маркетинговым консультациям;
  • Екатерина Федышина – член комитета по фэйр-плей и социальной ответственности;
  • Александр Медведев – член комитета клубных соревнований;
  • Леонид Калошин – член экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции;
  • Николай Левников – член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей;
  • Александр Алаев – заместитель комитета по делам безопасности на стадионах;
  • Максим Митрофанов – член комитета по проведению клубных соревнований;
  • Мария Сучкова – член комитета по женскому футболу;
  • Ирина Баранова – член комитета по развитию и технической помощи;
  • Даниил Заморин – член юридического комитета УЕФА;
  • Ольга Мащикова – член панели массового футбола.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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ilichkadr
1690895343
Ну, и что они там делают, если нас отстранили от всех европейских турниров?
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JTherry
1690897133
солидное представительство в органах УЕФА, но особенно "порадовал" последний представитель - "член на панели массового футбола"...) это как раз то самое, что из себя представляет у нас массовый футбол...
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BRO_football
1690899393
И вроде бы в России так много специалистов в разных областях футбола, даже в УЕФА их взяли, но российский футбол почему-то всё равно всегда в жопе по всем параметрам!
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Fialet
1690904340
"Ольга Мащикова – член панели" - охрененно сказано...
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