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    15 россиян вошли в состав административных органов УЕФА

    Утверждены составы административных органов УЕФА на период с 2023 по 2027 год – в них вошли 15 представителей России.

    • Александр Дюков – первый вице-председатель комитета национальных ассоциаций, заместитель председателя комитета по клубным соревнованиям, член исполкома УЕФА;
    • Вячеслав Колосков – в списке почетных президентов организации;
    • Полина Юмашева – член комитета по управлению и соблюдению требований;
    • Роман Бабаев – член комитета по клубному лицензированию;
    • Денис Соловьев – член комитета по маркетинговым консультациям;
    • Екатерина Федышина – член комитета по фэйр-плей и социальной ответственности;
    • Александр Медведев – член комитета клубных соревнований;
    • Леонид Калошин – член экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции;
    • Николай Левников – член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей;
    • Александр Алаев – заместитель комитета по делам безопасности на стадионах;
    • Максим Митрофанов – член комитета по проведению клубных соревнований;
    • Мария Сучкова – член комитета по женскому футболу;
    • Ирина Баранова – член комитета по развитию и технической помощи;
    • Даниил Заморин – член юридического комитета УЕФА;
    • Ольга Мащикова – член панели массового футбола.

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    Источник: ТАСС

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    01.08.2023 15:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 1 августа, 18:39

      "Ольга Мащикова – член панели" - охрененно сказано...

      1
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      Рейтинг: +12387

      BRO_football 1 августа, 17:16

      И вроде бы в России так много специалистов в разных областях футбола, даже в УЕФА их взяли, но российский футбол почему-то всё равно всегда в жопе по всем параметрам!

      1
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      Рейтинг: +30654

      JTherry 1 августа, 16:38

      солидное представительство в органах УЕФА, но особенно "порадовал" последний представитель - "член на панели массового футбола"...) это как раз то самое, что из себя представляет у нас массовый футбол...

      2
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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > JTherry 1 августа, 16:43

      Баба на панели это конечно серьёзно, но почему то выбрали нашу? Надо было назначить какую-нибудь афроамериканку или на худой конец лгбдэшницу.

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      Рейтинг: +30654

      JTherry > ilichkadr 1 августа, 16:49

      а мне хотелось бы узнать, чем занимается столь представительная группа аж в 15 человек в УЕФе, если наши команды не допускают к играм этой организации в принципе..? может, ждут денежных взносов на эту "панель" от России за наше неучастие..?) и кстати, много представителей организаций, на которые наложены санкции странами ЕС...

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > JTherry 1 августа, 16:54

      Вот и я о том же. Что касаемо денежных взносов, то УЕФА от них никогда не отказывалось. УЕФА этож как НАТО, хочешь быть членом/участником - плати взнос.

      1
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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr 1 августа, 16:09

      Ну, и что они там делают, если нас отстранили от всех европейских турниров?

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      Рейтинг: +5002

      Бомбардиръ > ilichkadr 1 августа, 16:20

      Этим УЕФА хочет отстранить нас и от азиатских турниров, держа нас в подвешенном состоянии, как думаю.

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > Бомбардиръ 1 августа, 16:40

      По мне так не хер там делать. Умерла так умерла....

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