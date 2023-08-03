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    «Зенит» объявил об уходе Малкома: клуб получит 60 миллионов

    «Зенит» объявил о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

    «Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Хиляль» завершили сделку по переходу атакующего полузащитника в команду из Саудовской Аравии.

    Сине-бело-голубые благодарят Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере! Спасибо, Малки!» – говорится в сообщении «Зенита».

    • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    03.08.2023 18:39
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4642

      Snek 3 августа, 18:49

      Сколько раз там можно объявлять об этом? Уже недели два назад все знают.

      1
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      ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife > Snek 3 августа, 19:40

      И цифры пляшут)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4642

      Snek > NewLife 3 августа, 20:52

      Ну про 60 лямов уже давно говорят, ещё была мошна на тему, что типа Зенит больше потратил на Малкома, чем заработал, аргументом было то, что ему зарплату платили, за которую он играл, тупо, но факт.

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