«Зенит» объявил об уходе Малкома: клуб получит 60 миллионов

«Зенит» объявил о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».
«Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Хиляль» завершили сделку по переходу атакующего полузащитника в команду из Саудовской Аравии.
Сине-бело-голубые благодарят Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере! Спасибо, Малки!» – говорится в сообщении «Зенита».
- Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Зенита»