«Зенит» объявил об уходе Малкома: клуб получит 60 миллионов

«Зенит» объявил о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Хиляль» завершили сделку по переходу атакующего полузащитника в команду из Саудовской Аравии.

Сине-бело-голубые благодарят Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере! Спасибо, Малки!» – говорится в сообщении «Зенита».