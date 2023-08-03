Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в дебютном матче Мане

    Гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в дебютном матче Мане

    «Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с египетским «Замалеком» в третьем туре группового этапа Кубка арабских чемпионов.

    Команда Криштиану Роналду едва не потерпела поражение – 1:1.

    Португалец сравнял счет на 87-й минуте, позволив «Аль-Насру» набрать очко.

    За саудовский клуб сегодня дебютировал Садио Мане, перешедший из «Баварии» за 30 миллионов евро.

    Сенегалец вышел на замену сразу после перерыва и провел на поле весь второй тайм.

    3-й тур РПЛ стартовал: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Новости по теме
    Пенальти Роналду вывел «Аль-Наср» в финал престижного турнира 2
    Новичок «Спартака» Рябчук сделал выбор между Месси и Роналду
    Винисиус купил драгоценный кулон, посвященный Роналду 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2023 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 