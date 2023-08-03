Гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в дебютном матче Мане

«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с египетским «Замалеком» в третьем туре группового этапа Кубка арабских чемпионов.

Команда Криштиану Роналду едва не потерпела поражение – 1:1.

Португалец сравнял счет на 87-й минуте, позволив «Аль-Насру» набрать очко.

За саудовский клуб сегодня дебютировал Садио Мане, перешедший из «Баварии» за 30 миллионов евро.

Сенегалец вышел на замену сразу после перерыва и провел на поле весь второй тайм.

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