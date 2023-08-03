Губерниев отреагировал на грубость Григоряна в адрес журналистки

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев потребовал извинений от Александра Григоряна.

Тренер «Кубани» нагрубил журналистке.

Девушка задала ему вопрос о возможном увольнении после 3 поражений подряд.

Григорян ответил: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

«Саша, ну что за сексизм??? Извинитесь перед девушкой, не разочаровывайте меня...

Саша Григорян, еще раз! Публично извинитесь перед девушкой. Пока еще не поздно.

А что там «Кубань»? Григоряна еще не выгнала? Женщин надо любить и уважать! Ибо прекрасные дамы наше все, правда, девчонки?» – написал Губерниев в телеграм-канале.