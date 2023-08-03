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  • Губерниев отреагировал на грубость Григоряна в адрес журналистки

Губерниев отреагировал на грубость Григоряна в адрес журналистки

3 августа 2023, 20:43
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев потребовал извинений от Александра Григоряна.

  • Тренер «Кубани» нагрубил журналистке.
  • Девушка задала ему вопрос о возможном увольнении после 3 поражений подряд.
  • Григорян ответил: «Как ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вопросы?»

«Саша, ну что за сексизм??? Извинитесь перед девушкой, не разочаровывайте меня...

Саша Григорян, еще раз! Публично извинитесь перед девушкой. Пока еще не поздно.

А что там «Кубань»? Григоряна еще не выгнала? Женщин надо любить и уважать! Ибо прекрасные дамы наше все, правда, девчонки?» – написал Губерниев в телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Первая лига Кубань Григорян Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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Купа Купыч
1691087586
Сексот учит петуха.
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Benifacto
1691096500
это типо он гавна на вентилятор накинул? в каждой жопе затычка.....
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kara-mba
1691127089
Это Григорян наверное ещё сдержался, ведь глупость и отсутствие уважения к интервьюируемому зашкаливает.
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