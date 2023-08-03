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    • Месси в США меньше месяца, но уже устроил там бум: много забивает, ставит рекорд, заставляет лигу меняться

    Месси в США меньше месяца, но уже устроил там бум: много забивает, ставит рекорд, заставляет лигу меняться

    Прошел почти месяц с момента официального представления Лионеля Месси в «Интере Майами». За это время в их общей жизни уже произошло много интересного.

    Главное событие для Месси – воссоединение с двумя легендами «Барсы». Он ждет еще и Суареса, но есть сложности

    После того, как Лео Месси согласился на предложение «Интера», англоязычные медиа писали: он сделал это, потому что Бекхэм и остальные руководители пообещали доукомплектовать состав звездами, которых он знает (особенно – Луиса Суареса). И они сдержали свое обещание. Сначала «Интер» подписал на правах свободного агента Серхио Бускетса – их даже представили с Месси в один день. Позже к компании бывших одноклубников по «Барсе» присоединился Жорди Альба. Владелец «Интера» Хорхе Мас рассказывал:

    «Мы уже добились успеха. Ожидания – это нечто другое, но мы преуспели. Тот факт, что Лионель Месси здесь, что Бускетс здесь, что еще придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, говорит о том, что мы преуспели. Я считаю энергию, царившую сегодня на совещании владельцев клуба, невероятной. Мы понимаем, что перед нами открывается возможность продолжать развивать лигу. Надеюсь, это послужит катализатором для быстрого роста, к которому стремлюсь я и все мы».

    Медиа обсуждали также подписание «Интером» Луиса Суареса, но здесь сложнее. The Athletic сделал с ним интервью, в котором Суарес сказал: в декабре он уйдет из «Гремио», но не знает, как проведет следующий год. По словам Суареса, он далек от лучшей формы, поскольку его мучает хроническая боль в колене.

    А как дела с игрой у Месси: все отлично, уже ставит рекорды

    22-го июля он дебютировал в Leagues Cup против «Крус Асуля» и забил со штрафного на 94-й минуте после выхода на замену. Спустя два дня Херардо Мартино подтвердил инсайды медиа и сказал, что в новом сезоне Месси будет капитаном «Интера». Спустя еще два дня Месси оформил дубль и отдал ассист в матче с «Атлантой». 3-го августа Месси сыграл против «Орландо» и снова оформил дубль. В этом же матче он заработал желтую.

    Вот несколько фактов вокруг стартовых матчей Месси в «Интере»:

    • Три игры: пять голов, ассист и желтая карточка;
    • Забил 100-й и 101-й командам в карьере;
    • Установил рекорд для американского футбола: его дебютную встречу посмотрели 12,5 млн болельщиков;
    • Мяч в ворота «Крус Асуля» стал 700-м в карьере Месси без учета пенальти. Кроме того, это был 63-й реализованный штрафной удар;
    • Стал первым в истории «Интера Майами», который забил больше одного гола в двух матчах подряд.

    Что еще есть вокруг Месси и старта его карьеры в США

    Кажется, об ажиотаже из-за трансфера Месси идеально рассказывает Дэвид Бекхэм:

    «Я был в Японии с семьей и проснулся в пять утра, потому что мой телефон не переставал вибрировать. Моя жена такая: «Серьезно? Выключи телефон!» Я смотрел на телефон и такой: «Что случилось? Что-то случилось!»

    Я надел очки и сказал: «Лео переходит! Он объявил об этом!» Жена сказала: «Что ты имеешь в виду?» Я ей: «Он в телеэфире заявил, что переходит в «Интер Майами».

    И этот трансфер действительно создал бум в США:

    • Благодаря переходу Месси спрос на майки «Интера Майами» поднялся в 25 раз.

    • МЛС вскоре запустит проект вместе с клубами по замене искусственных газонов на натуральные. По мнению боссов лиги, так Месси и звездам, которые еще приедут в США, будет значительно комфортнее.

    • Соцсети взорвал пост, где Месси с семьей пришел в супермаркет в Майами: поход сразу же превратился в фотосессию.

    • Получил ключ от Форт-Лодердейл: небольшой курортный город, который находится между Майами и Уэст-Палм-Бич.

    Фото: соцсети «Интера Майами»

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    Источник: Бомбардир

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    03.08.2023 23:20
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 августа, 22:22

      Замечу, что грубо против Месси не играют, практически не сбивают с ног

      3
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      ...
      Рейтинг: +68613

      portero > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 4 августа, 01:09

      Он приносит кассу, нельзя бить ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > portero 4 августа, 10:53

      Точно, наверное весь корпус судей MLS уже в курсе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14879

      playsh 3 августа, 18:07

      Это не те "рекорды",за которыми приехал Месси в МЛС,у него Главные рекорды и титулы уже стоят под стеклом в апартаментах,и все мы это знаем.
      Он приехал в зачуханный регион и сделает его престижным для всего мира,и никто не поедет из Южной Америки и Африки в сраную гейропу,а поедут туда,где благодаря Месси и его друзьям скоро вырастут стадионы и поля.Подождём немного.
      P.S. - Россия,к сожалению,этого не поняла...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +68613

      portero 3 августа, 17:22

      Ну там и команда на него играет, так что шоу делает классное!!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +14879

      playsh > portero 3 августа, 18:14

      Это не "классное шоу",это классная игра и любовь к футболу,а не к бабкам.
      Классное шоу провалилось в Саудовской Аравии,где тщеславие потерпело полное фиаско.Никого не хочу обидеть.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > playsh 3 августа, 22:23

      Шейхи хотят скупить весь европейский футбол, для шейхов футбол это просто бизнес, бездушное у них отношение к игре

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      ...
      Рейтинг: +68613

      portero > playsh 4 августа, 01:07

      Второй гол ему партнер дарит, сам мог забивать, да и умеют в америке шоу делать....
      Кое-что у них полезно перенимать, в том числе и в психологической подготовке игроков, судить в пользу домашней команды спорные моменты, ну и шоу, там не будут бить по ногам тех кто делает шоу, а у нас???? Лупят по ногам технарей и судейки норовят ещё и им и карты показывать, типо это мудло со свистком борьбу разрешает......

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