Месси в США меньше месяца, но уже устроил там бум: много забивает, ставит рекорд, заставляет лигу меняться

Прошел почти месяц с момента официального представления Лионеля Месси в «Интере Майами». За это время в их общей жизни уже произошло много интересного.

Главное событие для Месси – воссоединение с двумя легендами «Барсы». Он ждет еще и Суареса, но есть сложности

После того, как Лео Месси согласился на предложение «Интера», англоязычные медиа писали: он сделал это, потому что Бекхэм и остальные руководители пообещали доукомплектовать состав звездами, которых он знает (особенно – Луиса Суареса). И они сдержали свое обещание. Сначала «Интер» подписал на правах свободного агента Серхио Бускетса – их даже представили с Месси в один день. Позже к компании бывших одноклубников по «Барсе» присоединился Жорди Альба. Владелец «Интера» Хорхе Мас рассказывал:

«Мы уже добились успеха. Ожидания – это нечто другое, но мы преуспели. Тот факт, что Лионель Месси здесь, что Бускетс здесь, что еще придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, говорит о том, что мы преуспели. Я считаю энергию, царившую сегодня на совещании владельцев клуба, невероятной. Мы понимаем, что перед нами открывается возможность продолжать развивать лигу. Надеюсь, это послужит катализатором для быстрого роста, к которому стремлюсь я и все мы».

Медиа обсуждали также подписание «Интером» Луиса Суареса, но здесь сложнее. The Athletic сделал с ним интервью, в котором Суарес сказал: в декабре он уйдет из «Гремио», но не знает, как проведет следующий год. По словам Суареса, он далек от лучшей формы, поскольку его мучает хроническая боль в колене.

А как дела с игрой у Месси: все отлично, уже ставит рекорды

22-го июля он дебютировал в Leagues Cup против «Крус Асуля» и забил со штрафного на 94-й минуте после выхода на замену. Спустя два дня Херардо Мартино подтвердил инсайды медиа и сказал, что в новом сезоне Месси будет капитаном «Интера». Спустя еще два дня Месси оформил дубль и отдал ассист в матче с «Атлантой». 3-го августа Месси сыграл против «Орландо» и снова оформил дубль. В этом же матче он заработал желтую.

Вот несколько фактов вокруг стартовых матчей Месси в «Интере»:

Три игры: пять голов, ассист и желтая карточка;

Забил 100-й и 101-й командам в карьере;

Установил рекорд для американского футбола: его дебютную встречу посмотрели 12,5 млн болельщиков;

Мяч в ворота «Крус Асуля» стал 700-м в карьере Месси без учета пенальти. Кроме того, это был 63-й реализованный штрафной удар;

Стал первым в истории «Интера Майами», который забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Что еще есть вокруг Месси и старта его карьеры в США

Кажется, об ажиотаже из-за трансфера Месси идеально рассказывает Дэвид Бекхэм:

«Я был в Японии с семьей и проснулся в пять утра, потому что мой телефон не переставал вибрировать. Моя жена такая: «Серьезно? Выключи телефон!» Я смотрел на телефон и такой: «Что случилось? Что-то случилось!»

Я надел очки и сказал: «Лео переходит! Он объявил об этом!» Жена сказала: «Что ты имеешь в виду?» Я ей: «Он в телеэфире заявил, что переходит в «Интер Майами».

И этот трансфер действительно создал бум в США:

• Благодаря переходу Месси спрос на майки «Интера Майами» поднялся в 25 раз.

• МЛС вскоре запустит проект вместе с клубами по замене искусственных газонов на натуральные. По мнению боссов лиги, так Месси и звездам, которые еще приедут в США, будет значительно комфортнее.

• Соцсети взорвал пост, где Месси с семьей пришел в супермаркет в Майами: поход сразу же превратился в фотосессию.

• Получил ключ от Форт-Лодердейл: небольшой курортный город, который находится между Майами и Уэст-Палм-Бич.

Фото: соцсети «Интера Майами»

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