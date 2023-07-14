Месси пошел за продуктами в обычный магазин Майами: реакция посетителей

Это просто нормальная жизнь и не более. Давайте будем лучше ждать его старта в Майями и радоваться его игре. А шутить можно и у себя на кухне.
Нападающий Лионель Месси посетил супермаркет в Майами.
Новичок «Интер Майами» пришел за покупками в самый обычный магазин. Многие посетители узнали 36-летнего аргентинца и попросили сделать совместное фото.
- Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
Фото: соцсети.