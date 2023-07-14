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    • Месси пошел за продуктами в обычный магазин Майами: реакция посетителей

    Месси пошел за продуктами в обычный магазин Майами: реакция посетителей

    Нападающий Лионель Месси посетил супермаркет в Майами.

    Новичок «Интер Майами» пришел за покупками в самый обычный магазин. Многие посетители узнали 36-летнего аргентинца и попросили сделать совместное фото.

    • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.

    Фото: соцсети.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1199

      Александр52 1 час назад

      Это просто нормальная жизнь и не более. Давайте будем лучше ждать его старта в Майями и радоваться его игре. А шутить можно и у себя на кухне.

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      Рейтинг: +30143

      JTherry 1 час назад

      понты какие-то непонятные у Месси, с такой ЗП мог бы иметь службу доставки продуктов на дом, а не таскаться по супермаркетам в Майами...) а жена Месси, видимо, сама у плиты стоит, готовит ему лазанью...)))

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      Рейтинг: +5222

      fakeid > JTherry 1 час назад

      а ты бы тоже сидел на жoпе ровно, сидя во флориде? даже в местную пятёрочку не сходил бы, да?

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      Рейтинг: +30143

      JTherry > fakeid 30 минут назад

      мне кажется, что я уже все подробно объяснил в своем посте, если так интересно, то я и дома не особо люблю таскаться по "пятерочкам"...) это время, которое интереснее употребить для других гораздо более полезных дел...

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      Рейтинг: +19113

      ilichkadr > JTherry 21 минуту назад

      Додо пиццей питаешься, которую доставляют курьеры-развозчики на велосипедах-самокатах?

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      Рейтинг: +30143

      JTherry > ilichkadr 8 минут назад

      какая разница чем я питаюсь и кто для меня ходит по магазинам..? для тебя гораздо интереснее подогнали инфу: Месси зашел в магазин "за хлебушком", заодно познакомиться с уровнем обслуживания в Майами...) у меня другой вкус, к пицце отношусь спокойно, не самая вкусная еда...

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      Рейтинг: +4886

      Бомбардиръ 2 часа назад

      По-видимому в нефутбольной Америке мало кто узнавал Месси, поэтому он рискнул сходить в магазин, чтобы насладиться обычной плебейской жизнью.

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      Рейтинг: +19113

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, Месси не партноменклатура, поэтому ничего удивительного в том, что Лионель зашёл в обычную булочную нет.

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