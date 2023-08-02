,,У ,,Аль-Хиляля" возникла проблема с Малкомом..."

Малком до сих пор не дебютировал за «Аль‑Хиляль».
По информации Winwin, саудовский клуб не смог включить форварда в заявку на матч Клубного кубка арабских чемпионов против марокканского «Видада» из‑за задержки выплат «Зениту» по трансферу бразильца.
Малком на данный момент до сих пор находится в заявке петербуржцев на официальном сайте РПЛ.
- «Аль‑Хиляль» уже презентовал Малкома.
- Саудовский клуб должен перевести «Зениту» 60 миллионов евро.
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Источник: «Бомбардир»