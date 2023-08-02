,,У ,,Аль-Хиляля" возникла проблема с Малкомом..."

Малком до сих пор не дебютировал за «Аль‑Хиляль».

По информации Winwin, саудовский клуб не смог включить форварда в заявку на матч Клубного кубка арабских чемпионов против марокканского «Видада» из‑за задержки выплат «Зениту» по трансферу бразильца.

Малком на данный момент до сих пор находится в заявке петербуржцев на официальном сайте РПЛ.

«Аль‑Хиляль» уже презентовал Малкома.

Саудовский клуб должен перевести «Зениту» 60 миллионов евро.

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