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    У «Аль-Хиляля» возникла проблема с Малкомом

    Малком до сих пор не дебютировал за «Аль‑Хиляль».

    По информации Winwin, саудовский клуб не смог включить форварда в заявку на матч Клубного кубка арабских чемпионов против марокканского «Видада» из‑за задержки выплат «Зениту» по трансферу бразильца.

    Малком на данный момент до сих пор находится в заявке петербуржцев на официальном сайте РПЛ.

    • «Аль‑Хиляль» уже презентовал Малкома.
    • Саудовский клуб должен перевести «Зениту» 60 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.08.2023 21:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +13

      Владимир-Богданов-google 2 августа, 23:18

      ,,У ,,Аль-Хиляля" возникла проблема с Малкомом..."
      Спешу успокоить саудитов.
      Проблема с Малкомом-это не страшно.
      Главное, чтобы не было проблем с ,, Аль-Каидой"!

      1
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      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 2 августа, 22:41

      У шейхов денег столько, что они всю футбольную Европу могут скупить

      0
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      Рейтинг: +48

      за спартак топим 2 августа, 22:29

      Он вообще-то должен 64 тыс рублей за штрафы, какого хрена его выпустили из страны

      3
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      ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner > за спартак топим 2 августа, 22:35

      Спартаковец, Вы так не переживайте. Зенит получит 60 миллионов от шейхов, долг и закроет.

      2
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      Рейтинг: +48

      за спартак топим > Cleaner 2 августа, 22:45

      Да я не переживаю за Газпром проект,я удивляюсь как человек с русским паспортом выехал из страны, любой рядовой житель России был бы вынужден остаться, до того времени пока не оплатишь задолженность

      6
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner > за спартак топим 2 августа, 22:46

      Он по бразильскому выехал.)

      1
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      Рейтинг: +48

      за спартак топим > Cleaner 2 августа, 22:49

      Ля братан, мне честно пох на зенит и на всех остальных, кроме мясных... Но по серьёзному, этого быть не должно, он посути русский, раз с паспортом, значит и закон должен и на него работать

      4
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      Рейтинг: +48

      за спартак топим > Cleaner 2 августа, 22:55

      И да считаю Малкома одним из лучших легов в России, на равне с Промесом и тд.. И жаль терять с нашего чемпа таких исполнителей, даже если это прямой конкурент..

      0
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > за спартак топим 2 августа, 23:09

      значит и закон должен и на него работать-----
      Пачему то не работает.Пачему ?

      0
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner > за спартак топим 2 августа, 23:22

      Лучший - Халк! Остальные ДАЛЕКО позади.

      2
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      ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner > Имя на этом сайте 2 августа, 23:23

      Восток дело тонкое...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Владимир-Богданов-google > за спартак топим 2 августа, 23:26

      Ему оформили командировку по линии МО.
      Якобы поехал договариваться о привлечении арабов на СВО по контракту!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner > Владимир-Богданов-google 3 августа, 11:21

      Вы телевизор бы поменьше смотрели...)))

      1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy > за спартак топим 5 августа, 22:10

      Мюллер отмажет

      0
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > за спартак топим 7 августа, 23:52

      Что ты объясняешь этому клитеру, он только ржать может, больше ни на что не годен.

      0
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      Рейтинг: +4588

      Ziklop 2 августа, 22:12

      передумали покупать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13028

      Вомбат 2 августа, 22:08

      Заплатят, никуда не денутся. На кону репутация саудовского футбола.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5002

      Бомбардиръ 2 августа, 21:58

      Аль-Виляль.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner > Бомбардиръ 2 августа, 22:36

      Аль-Малкомяль...)

      0
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