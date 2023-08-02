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У «Аль-Хиляля» возникла проблема с Малкомом

2 августа 2023, 21:36
11

Малком до сих пор не дебютировал за «Аль‑Хиляль».

По информации Winwin, саудовский клуб не смог включить форварда в заявку на матч Клубного кубка арабских чемпионов против марокканского «Видада» из‑за задержки выплат «Зениту» по трансферу бразильца.

Малком на данный момент до сих пор находится в заявке петербуржцев на официальном сайте РПЛ.

  • «Аль‑Хиляль» уже презентовал Малкома.
  • Саудовский клуб должен перевести «Зениту» 60 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Малком
Комментарии (11)
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Вомбат
1691003296
Заплатят, никуда не денутся. На кону репутация саудовского футбола.
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Ziklop
1691003563
передумали покупать?
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за спартак топим
1691004555
Он вообще-то должен 64 тыс рублей за штрафы, какого хрена его выпустили из страны
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1691005262
У шейхов денег столько, что они всю футбольную Европу могут скупить
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Владимир-Богданов-google
1691007509
,,У ,,Аль-Хиляля" возникла проблема с Малкомом..." Спешу успокоить саудитов. Проблема с Малкомом-это не страшно. Главное, чтобы не было проблем с ,, Аль-Каидой"!
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