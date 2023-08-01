Павлюченко спрогнозировал нового чемпиона РПЛ

Роман Павлюченко считает, что «Зенит» не станет чемпионом России в шестой раз подряд.
«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно.
У меня чуйка, что «красно-белые» станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.
У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата – эти команды и будут биться за победу в турнире.
Посмотрим, как все будет на самом деле», – заявил Павлюченко.
- «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
- В субботу петербуржцы потеряли очки в гостевом матче с «Ростовом» (1:1).
- «Спартак» – единственная команда, стартовавшая в российском сезоне с 3 побед.
- Следующий соперник москвичей – «Рубин» (5 августа).
Источник: «РБ Спорт»