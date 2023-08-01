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    Павлюченко спрогнозировал нового чемпиона РПЛ

    Роман Павлюченко считает, что «Зенит» не станет чемпионом России в шестой раз подряд.

    «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно.

    У меня чуйка, что «красно-белые» станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.

    У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата – эти команды и будут биться за победу в турнире.

    Посмотрим, как все будет на самом деле», – заявил Павлюченко.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • В субботу петербуржцы потеряли очки в гостевом матче с «Ростовом» (1:1).
    • «Спартак»единственная команда, стартовавшая в российском сезоне с 3 побед.
    • Следующий соперник москвичей – «Рубин» (5 августа).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.08.2023 19:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 1 августа, 22:50

      прошло 2 тура люди спрашивают, кто будет чемпионом. Господи, ну дэьилы

      0
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      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 21:14

      Как всегда сви ньи после двух - трёх первых побед сразу навешивают медальки. Только потом наступают трудовые будни и хряков дрючат все кому не лень. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13

      romario 94 > ПалкоВводецъ (returned) 6 августа, 05:34

      Дрючат прямо как твою мамашу

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 21:11

      хочется верить но...

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 19:57

      "У кого железные яйца" - "Северсталь" вроде в КХЛ, неужто Локомотив??? ибо у СпаМа пока *** не просматриваются, так пока.... "яичники"

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      Рейтинг: +21821

      derrik2000 1 августа, 19:16

      У будущего чемпиона сложное название - "ЧИ ЗЕНИТ, ЧИ НЕ ЗЕНИТ".
      )))

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      Рейтинг: +12

      Альберт1 > derrik2000 2 августа, 00:37

      Зенит-Чемпион,без всяких чи

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      Рейтинг: +11

      Алимпаша-Геримов-yandex 1 августа, 19:07

      Не верю

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