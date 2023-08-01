Павлюченко спрогнозировал нового чемпиона РПЛ

Роман Павлюченко считает, что «Зенит» не станет чемпионом России в шестой раз подряд.

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно.

У меня чуйка, что «красно-белые» станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.

У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата – эти команды и будут биться за победу в турнире.

Посмотрим, как все будет на самом деле», – заявил Павлюченко.