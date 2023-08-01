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Павлюченко спрогнозировал нового чемпиона РПЛ

1 августа 2023, 19:00
7

Роман Павлюченко считает, что «Зенит» не станет чемпионом России в шестой раз подряд.

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно.

У меня чуйка, что «красно-белые» станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый.

У кого железные яйца, тот и станет чемпионом. Когда пройдет 10-15 туров, сформируется пятерка чемпионата – эти команды и будут биться за победу в турнире.

Посмотрим, как все будет на самом деле», – заявил Павлюченко.

  • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
  • В субботу петербуржцы потеряли очки в гостевом матче с «Ростовом» (1:1).
  • «Спартак»единственная команда, стартовавшая в российском сезоне с 3 побед.
  • Следующий соперник москвичей – «Рубин» (5 августа).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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Алим Терек
1690906053
Не верю
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derrik2000
1690906609
У будущего чемпиона сложное название - "ЧИ ЗЕНИТ, ЧИ НЕ ЗЕНИТ". )))
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odessakmv
1690909074
"У кого железные яйца" - "Северсталь" вроде в КХЛ, неужто Локомотив??? ибо у СпаМа пока *** не просматриваются, так пока.... "яичники"
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alefreddy
1690913497
хочется верить но...
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FCSpartakM
1690919406
прошло 2 тура люди спрашивают, кто будет чемпионом. Господи, ну дэьилы
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