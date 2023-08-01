Семак впервые прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к продаже Малкома в «Аль-Хиляль».
- Бразильца купили за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
«Хотели бы, чтобы он остался? Конечно, хотели бы. Но у нас такая политика, что мы никого не держим. У игрока есть возможность заработать для своей семьи.
От всего сердца благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду», – заявил Семак.
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Источник: «Спорт-Экспресс»