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    Семак впервые прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к продаже Малкома в «Аль-Хиляль».

    • Бразильца купили за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    «Хотели бы, чтобы он остался? Конечно, хотели бы. Но у нас такая политика, что мы никого не держим. У игрока есть возможность заработать для своей семьи.

    От всего сердца благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду», – заявил Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 18:40
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