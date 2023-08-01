«Марио наговорил все что можно и нельзя»: Акинфеев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить.

Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сами знаете где…

Ни одна история любого другого человека мне неинтересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. Но выбор Марио – это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», – сказал Акинфеев в шоу «Известь».

Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.

«Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.

У игрока есть российский паспорт.

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