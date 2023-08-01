«Марио наговорил все что можно и нельзя»: Акинфеев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

Удивительно, что это удивляет кого-то. То, что игрочишко этот туповат, мягко говоря, было ясно давно уже. И только всеобщая конская истерия, возносившая его на пьедестал, замазывала яркой краской псевдогениальности ржавчину его ущербности.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить.
Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сами знаете где…
Ни одна история любого другого человека мне неинтересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. Но выбор Марио – это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», – сказал Акинфеев в шоу «Известь».
- Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
- «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
- У игрока есть российский паспорт.
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