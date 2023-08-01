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  • «Марио наговорил все что можно и нельзя»: Акинфеев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

«Марио наговорил все что можно и нельзя»: Акинфеев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

1 августа 2023, 12:09
5

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить.

Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сами знаете где…

Ни одна история любого другого человека мне неинтересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. Но выбор Марио – это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», – сказал Акинфеев в шоу «Известь».

  • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
  • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
  • У игрока есть российский паспорт.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Фернандес Марио
Комментарии (5)
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life85
1690881910
Его Газпром подогрел так , что он теперь долго мёрзнуть не будет .
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То ли ещё будет
1690882189
В Питере стадион потеплее будет.
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Давид59
1690883531
Ну, шапку-ушанку Медведев даст, наверное. И шубу. С барского плеча
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Snek
1690883690
Ну да, лучше бы Марио вообще промолчал, чем рассказывать фигню про причитающиеся ему большие зарплаты, за которые он играть не хотел.
Ответить
Томик
1690886323
Удивительно, что это удивляет кого-то. То, что игрочишко этот туповат, мягко говоря, было ясно давно уже. И только всеобщая конская истерия, возносившая его на пьедестал, замазывала яркой краской псевдогениальности ржавчину его ущербности.
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