Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Марио наговорил все что можно и нельзя»: Акинфеев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

    «Марио наговорил все что можно и нельзя»: Акинфеев – о переходе Фернандеса в «Зенит»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить.

    Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сами знаете где…

    Ни одна история любого другого человека мне неинтересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. Но выбор Марио – это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», – сказал Акинфеев в шоу «Известь».

    • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
    • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
    • У игрока есть российский паспорт.

    РПЛ стартовала: забирайте специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Новости по теме
    Мантуан объяснил трансфер Фернандеса в «Зенит» 1
    Марио Фернандес прокомментировал поражение от «Динамо» 4
    Федотов ответил, нужно ли убрать граффити с Фернандесом на стадионе ЦСКА 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2023 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8128

      Томик 1 августа, 13:38

      Удивительно, что это удивляет кого-то. То, что игрочишко этот туповат, мягко говоря, было ясно давно уже. И только всеобщая конская истерия, возносившая его на пьедестал, замазывала яркой краской псевдогениальности ржавчину его ущербности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      Snek 1 августа, 12:54

      Ну да, лучше бы Марио вообще промолчал, чем рассказывать фигню про причитающиеся ему большие зарплаты, за которые он играть не хотел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 1 августа, 12:52

      Ну, шапку-ушанку Медведев даст, наверное. И шубу. С барского плеча

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      То ли ещё будет 1 августа, 12:29

      В Питере стадион потеплее будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +683

      life85 1 августа, 12:25

      Его Газпром подогрел так , что он теперь долго мёрзнуть не будет .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 