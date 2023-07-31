Зеленов рассказал о состоянии Медины и Зиньковского перед матчем «Спартак» – «Балтика»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии футболистов московского клуба.
– Медина в заявке. Посмотрим, выпустят ли его на поле. Процесс восстановления кропотливый, недолгий. Спешить не надо. Хорошо, что уже прогресс есть.
– А что с ним было?
– У него было небольшое повреждение, насколько я понимаю. Тренер говорил – вроде, икроножной мышцы. Главное, что он восстановился и сейчас уже в заявке.
– Как чувствует себя Зиньковский?
– Да, удар был болезненный. Чувствует себя, слава богу, хорошо. Тоже в заявке, но вы сами видели эпизод. Матч был недавно. После такого восстановиться сложно, но Антон молодец. Слава богу, нет какой-то серьезной травмы.
- Сегодня «Спартак» примет «Балтику» во 2-м туре РПЛ.
- Начало матча – 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Спорт-Экспресс»