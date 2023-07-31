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    • Зеленов рассказал о состоянии Медины и Зиньковского перед матчем «Спартак» – «Балтика»

    Зеленов рассказал о состоянии Медины и Зиньковского перед матчем «Спартак» – «Балтика»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии футболистов московского клуба.

    – Медина в заявке. Посмотрим, выпустят ли его на поле. Процесс восстановления кропотливый, недолгий. Спешить не надо. Хорошо, что уже прогресс есть.

    – А что с ним было?

    – У него было небольшое повреждение, насколько я понимаю. Тренер говорил – вроде, икроножной мышцы. Главное, что он восстановился и сейчас уже в заявке.

    – Как чувствует себя Зиньковский?

    – Да, удар был болезненный. Чувствует себя, слава богу, хорошо. Тоже в заявке, но вы сами видели эпизод. Матч был недавно. После такого восстановиться сложно, но Антон молодец. Слава богу, нет какой-то серьезной травмы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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