Зеленов рассказал о состоянии Медины и Зиньковского перед матчем «Спартак» – «Балтика»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии футболистов московского клуба.

– Медина в заявке. Посмотрим, выпустят ли его на поле. Процесс восстановления кропотливый, недолгий. Спешить не надо. Хорошо, что уже прогресс есть.

– А что с ним было?

– У него было небольшое повреждение, насколько я понимаю. Тренер говорил – вроде, икроножной мышцы. Главное, что он восстановился и сейчас уже в заявке.

– Как чувствует себя Зиньковский?

– Да, удар был болезненный. Чувствует себя, слава богу, хорошо. Тоже в заявке, но вы сами видели эпизод. Матч был недавно. После такого восстановиться сложно, но Антон молодец. Слава богу, нет какой-то серьезной травмы.