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    • Уткин прокомментировал назначение пяти пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Уткин прокомментировал назначение пяти пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Василий Уткин рассказал о своих впечатлениях от событий игры 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

    «Веселый матч выдался в Грозном. Вот только серийными пенальти (а как еще это назвать?) меня не удивить.

    Мальчишкой я видел в «Лужниках» матч «Спартак» – «Динамо» с тремя пенальти. Тогда был шокирован, но быстро зарубцевалось.

    Потом во цвете лет на Олимпиаде в Афинах работал матч, в котором один пенальти били шесть раз. А тут пять пенальти, и каждый по разу. Да тьфу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1177

      SuperNils 4 минуты назад

      Весь наш дворовый чемпионатик в одном матче. Такого цирка нет больше нигде. Ну или где-нибудь в Африке.

      0
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      Рейтинг: +6016

      Дядя Серёжа 13 минут назад

      Сколько нарушений в собственной штрафной, столбко и пенальти, об чём речь?
      Хоть в каждой атаке

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