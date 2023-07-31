Уткин прокомментировал назначение пяти пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА

Василий Уткин рассказал о своих впечатлениях от событий игры 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.
- Главным судьей был Владислав Безбородов.
- Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
- ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.
«Веселый матч выдался в Грозном. Вот только серийными пенальти (а как еще это назвать?) меня не удивить.
Мальчишкой я видел в «Лужниках» матч «Спартак» – «Динамо» с тремя пенальти. Тогда был шокирован, но быстро зарубцевалось.
Потом во цвете лет на Олимпиаде в Афинах работал матч, в котором один пенальти били шесть раз. А тут пять пенальти, и каждый по разу. Да тьфу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина