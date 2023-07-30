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    Секу рассказал, кто в ЦСКА называл его «черножопым»

    Бывший игрок ЦСКА Секу рассказал, что его в команде оскорбляли по расовому признаку.

    • Либериец был в ЦСКА в 2009-2015 годах.
    • В 2014 году Секу был в аренде в «Кубани».
    • С ЦСКА игрок дважды брал Кубок России.

    – А в ЦСКА одноклубники шутить над тобой не пытались?

    – Все время. Алан Дзагоев вообще сумасшедшим был в этом плане. Сергей Игнашевич постоянно меня троллил. Даже Игорь Акинфеев. Постоянно слышал: «Черножопый, иди сюда. Черный брат, давай, … [блин]».

    Я с ними выучил все плохие русские слова. Ведь, если иностранец приезжает в Россию, первое, что он учит, – «привет», «как дела», «меня зовут». А мои первые слова были … [капец], иди на … [фиг], … [блин].

    – Ты не обижался на такие шутки? Там же Игнашевич тебе еще с книгой «Черная обезьяна» фоткал.

    – Не, все нормально. Я не воспринимал это как оскорбление. Чего обижаться? Я же черный. Не могу стать белым. А на «обезьяну» реагировал с иронией. Если помнишь, в матче со «Спартаком» их болельщики начали ухать и кричать: «Обезьяна, обезьяна!» Знаешь, как мы [с Думбия] отреагировали?

    – Да, исполнили «обезьяний танец».

    – Именно. Мы знаем спартаковских фанатов. Знаем, что, если забьем, они будут называть нас обезьянами. Начнут ухать. Так что мы спокойно к этому относились.

    – А за пределами поля сталкивался с расизмом в России?

    – Никогда. Более того, несколько раз меня останавливали полицейские. Но каждый раз такие: «О, Секу Олисе, у меня дети любят футбол, дай автограф». Никаких штрафов, ничего. Только просьбы расписаться. А расизмом даже не пахло.

    Единственный конфликт у меня был, когда я играл за «Кубань». Это случилось сразу после окончания сезона. У нас была командная вечеринка в каком-то клубе. Я был с другом, тоже африканцем. Помню, я отошел, возвращаюсь – а там какой-то чувак начал конфликтовать с другом. Потом ни с того ни с сего ударил его. Пошла кровь.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2462

      jek718875 5 минут назад

      Молоток, здраво всё воспринимает

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