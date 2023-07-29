Дзюба и Слуцкий создают медийный клуб

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба планируют поучаствовать в новом сезоне Медиалиги.
«Дзюба и Слуцкий – на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнер утвержден.
Свой клуб. Собирают этот клуб бывшие сотрудники сборной», – сообщил президент медийного клуба «Броук Бойз» Дмитрий Егоров.
- Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
- Дзюба летом продлил контракт с «Локо».
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова