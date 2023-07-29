Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» (3:3), пропустив на 91-й минуте

РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» (3:3), пропустив на 91-й минуте

29 июля 2023, 17:00
16

«Динамо» не смогло на выезде обыграть «Крылья Советов» во втором туре чемпионата России.

Московская команда вела в два мяча, но в итоге упустила победу. Итог – ничья 3:3.

За «Динамо» забивали Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов, за «Крылья» – Фернандо Костанца, Гленн Бейл и Бенхамин Гарре с пенальти.

Динамовцы набрали 1 очко в 2 турах чемпионата, в активе самарцев 4 балла и промежуточное лидерство в таблице лиги.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Захарян, 8; 0:2 – Тюкавин, 30; 1:2 – Костанца, 35; 1:3 – Смолов, 39; 2:3 – Бейл, 74; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Смотреть обзор матча

Еще по теме:
«Просто безобразие»: Мостовой – об игре «Динамо» в матче с «Крыльями»
Губернатор прокомментировал спасение «Крыльев» в матче с «Динамо» 1
Осинькин оценил спасение «Крыльев» в матче с «Динамо» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1690639353
Матч, конечно, огонь. ФУТБОЛ, КАК ИГРА, если можно ТАК сказать. По моему мнению, крупный, но ничейный счёт - результат тренерского успеха Осинкина, круто поменявшего заменами игру самарцев и НЕуспеха (в очередной раз?) Лички, не прочувствовавшего накал игры и затянувшего с заменами. И конечно КРАСАВЕЦ-ГОЛ Бэйла! )
Ответить
paracetamol
1690639569
Хорошее усиление у Крылышек!
Ответить
Persona_non_Grata
1690639745
Мои поздравления КС - они, пусть и не надолго, но ПЕРВЫЕ !!!)))
Ответить
arrivalgist
1690640048
Эх некогда было смотреть. Хорошо похоже порезвились))
Ответить
Александр.Т.
1690640048
Ещё пару матчей без побед и тренера уволят и позавут Черчесова))
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1690641061
Шунин опять начудил.
Ответить
eugen-han
1690641927
Результат закономерен и счёт по игре. Динамо в начале второго тайма начало тянуть время и тогда подумал, что более атаковать они уже наверное не будут, потому что решили, что нужный результат добыли, но не учли, что Самара и не такие матчи вытаскивала даже тогда, когда иногда находясь в меньшинстве на поле.
Ответить
Ziklop
1690647446
молодцы Крылья! я уже загрустил после первого тайма.
Ответить
zigbert
1690650248
Интересный и результативный матч выдали команды. Ведя 3:1 казалось Динамо не упустит победу но во втором тайме Крылья перехватили инициативу и сумели сравнять счет. Очень красивый гол забил Бейл.
Ответить
JTherry
1690653284
днище, позорники, сдали почти выигранный матч, Личка - на выход..!))) КС молодцы, вернулись в игру..!
Ответить
Главные новости
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
2
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
2
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
1
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Все новости
Все новости
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
10
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
16
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
14
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+