«Динамо» не смогло на выезде обыграть «Крылья Советов» во втором туре чемпионата России.

Московская команда вела в два мяча, но в итоге упустила победу. Итог – ничья 3:3.

За «Динамо» забивали Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов, за «Крылья» – Фернандо Костанца, Гленн Бейл и Бенхамин Гарре с пенальти.

Динамовцы набрали 1 очко в 2 турах чемпионата, в активе самарцев 4 балла и промежуточное лидерство в таблице лиги.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Захарян, 8; 0:2 – Тюкавин, 30; 1:2 – Костанца, 35; 1:3 – Смолов, 39; 2:3 – Бейл, 74; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+1.

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