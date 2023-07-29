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    • РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» (3:3), пропустив на 91-й минуте

    РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» (3:3), пропустив на 91-й минуте

    «Динамо» не смогло на выезде обыграть «Крылья Советов» во втором туре чемпионата России.

    Московская команда вела в два мяча, но в итоге упустила победу. Итог – ничья 3:3.

    За «Динамо» забивали Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов, за «Крылья» – Фернандо Костанца, Гленн Бейл и Бенхамин Гарре с пенальти.

    Динамовцы набрали 1 очко в 2 турах чемпионата, в активе самарцев 4 балла и промежуточное лидерство в таблице лиги.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Захарян, 8; 0:2 – Тюкавин, 30; 1:2 – Костанца, 35; 1:3 – Смолов, 39; 2:3 – Бейл, 74; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +707

      eugen-han 14 минут назад

      Результат закономерен и счёт по игре. Динамо в начале второго тайма начало тянуть время и тогда подумал, что более атаковать они уже наверное не будут, потому что решили, что нужный результат добыли, но не учли, что Самара и не такие матчи вытаскивала даже тогда, когда иногда находясь в меньшинстве на поле.

      0
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      Рейтинг: +1045

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 минут назад

      Шунин опять начудил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18751

      paracetamol > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 минуты назад

      Дыра!

      0
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      Рейтинг: +5542

      fakeid 43 минуты назад

      вот это гы-гы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      arrivalgist 45 минут назад

      Эх некогда было смотреть. Хорошо похоже порезвились))

      0
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      Рейтинг: +245

      Александр.Т. 45 минут назад

      Ещё пару матчей без побед и тренера уволят и позавут Черчесова))

      1
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      Рейтинг: +7291

      Semenycch 50 минут назад

      Крылья продолжают проводить характерные матчи. Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +23565

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      Мои поздравления КС - они, пусть и не надолго, но ПЕРВЫЕ !!!)))

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      Рейтинг: +1088

      Сержтир 53 минуты назад

      Есть прогресс у Динамо, оно сыграло в ничью. Так что у болельщиков команды надежда появилась , правда она так далеко, что её почти не видно.

      0
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      Рейтинг: +18751

      paracetamol 53 минуты назад

      Хорошее усиление у Крылышек!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Спартач80 54 минуты назад

      Волжане-красавы!

      1
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