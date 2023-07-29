Осинькин оценил спасение «Крыльев» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подытожил матч второго тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

Самарцы уступали в 2 мяча.

Ничью им принес гол Бенхамина Гарре с пенальти на 91-й минуте.

«Крылья» в первых 2 турах РПЛ набрали 4 очка.

– Эта игра эмоционально похожа на победу?

– Возможно, похожа, потому что когда к перерыву вы проигрываете 1:3, надо себя преодолеть, чтобы вернуться в игру, и спасти очки. Можно поставить в зачет то, что мы спасли очко с «Динамо». Но если анализировать первый тайм, то мы не насколько плохо играли, насколько пропустили мячей.

Понятно, что соперник за счет индивидуального мастерства реализовал свои моменты, но наше качество игры провальным не было. Да, возможно, были чуть‑чуть слабее в определенных фазах, Второй тайм был неплохой с нашей стороны – много создавали, оказали давление. В такой ситуации результат справедливый.

Мы плохо реагировали на спорные судейские моменты. Арбитр может свистнуть или не свистнуть, но было два эпизода, когда мы не стали сразу включаться в борьбу, а стали разговаривать, это привело к первому и третьему голу.

Не могу сказать, что мы играли плохо перед тройной заменой. Просто группа атаки наелась, надо было ее освежать.