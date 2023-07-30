«Просто безобразие»: Мостовой – об игре «Динамо» в матче с «Крыльями»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об упущенной победе «Динамо» в матче второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

Динамовцы вели в 2 мяча.

Самарцы спаслись благодаря пенальти.

У «Динамо» нет побед в сезоне.

«Марцел Личка может зайти в раздевалку и спросить: «Ребята, что с вами произошло в последние 30 минут?». Вот интересно, что они ответят. В заключительные полчаса «Динамо» два раза перешло центр поля. Это просто безобразие», – сказал Мостовой.