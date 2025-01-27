Гурцкая объяснил, почему Бителло вернулся в «Динамо»

Агент и блогер Тимур Гурцкая поделился своей версией, как «Динамо» удалось вернуть в состав полузащитника Бителло.

«Думаю, здесь большая история лежит на «Ботафого». Клуб не захотел ссориться с российскими командами, судиться с игроком или «Динамо» и вообще кого-то украсть. Они увидели, что «Динамо» не отдаeт игрока просто так.

Думаю то, что Павел Пивоваров отправил письмо во все команды, не сыграло такой роли, как то, что понимают все в футбольном сообществе: украдeшь футболиста – украдут у тебя. И это всe закончится войной», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».