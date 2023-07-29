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  • Губернатор прокомментировал спасение «Крыльев» в матче с «Динамо»

Губернатор прокомментировал спасение «Крыльев» в матче с «Динамо»

29 июля 2023, 20:11
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Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, оценил ничью в матче второго тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

  • Самарцы уступали в 2 мяча.
  • Ничью им принес гол Бенхамина Гарре с пенальти на 91-й минуте.
  • «Крылья» в первых 2 турах РПЛ набрали 4 очка.

«Очень красивый футбол в исполнении обеих команд. «Крылья» сегодня проявили настоящий волжский, самарский характер. Приехали парни из Москвы, думали нас учить в футбол играть, но нет – есть самарский характер, который значит, что, несмотря на все сложности, проблемы, все преодолеем, всегда у нас будет самая настоящая воля к победе.

Наша команда сегодня доказала, что у нее есть игра, замечательные исполнители и характер, которого, может быть, не хватило во втором тайме кубковой игры с «Балтикой». После того матча я сказал, что этот урок должен пойти команде на пользу. Так и произошло. В сегодняшнем матче «Крылья» после перерыва сохранили мощный командный дух и добились ничьи. «Крылья» сделали все, чтобы порадовать болельщиков красивой игрой. Знал, что мы сегодня не проиграем, уверен был даже при счeте 1:3. Можно смело поздравить нашу команду с этим боевым матчем, смогли вырвать ничью. Такая ничья иной победы дороже», – сказал Азаров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
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