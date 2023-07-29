Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • ⚽ РПЛ. «Динамо» встретится с «Крыльями», «Урал» сыграет с «Пари НН», «Ростов» примет «Зенит»

    ⚽ РПЛ. «Динамо» встретится с «Крыльями», «Урал» сыграет с «Пари НН», «Ростов» примет «Зенит»

    Сегодня, 29 июля, стартует второй тур чемпионата России, который продлится три дня.

    На субботу запланированы три матча.

    Первыми сыграют «Крылья Советов» и «Динамо», затем «Урал» примет «Пари НН», а вечером встретятся «Ростов» и «Зенит».

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

    29 июля, 15:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород)

    29 июля, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

    29 июля, 20:00 мск

    Рубин (Казань) – Оренбург

    30 июля, 15:00 мск

    Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)

    30 июля, 17:30 мск

    Краснодар – Сочи

    30 июля, 20:00 мск

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

    30 июля, 20:00 мск

    Спартак (Москва) – Балтика (Калининград)

    31 июля, 19:30 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Фламенго» отказался от трансфера Клаудиньо
    Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023
    Где смотреть матч «Ростов» – «Зенит» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1045

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 минут назад

      Самара вперед!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 