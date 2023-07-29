Самара вперед!
Сегодня, 29 июля, стартует второй тур чемпионата России, который продлится три дня.
На субботу запланированы три матча.
Первыми сыграют «Крылья Советов» и «Динамо», затем «Урал» примет «Пари НН», а вечером встретятся «Ростов» и «Зенит».
Россия. РПЛ. 2-й тур
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)
29 июля, 15:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород)
29 июля, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)
29 июля, 20:00 мск
30 июля, 15:00 мск
Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)
30 июля, 17:30 мск
30 июля, 20:00 мск
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)
30 июля, 20:00 мск
Спартак (Москва) – Балтика (Калининград)
31 июля, 19:30 мск