Сегодня, 29 июля, стартует второй тур чемпионата России, который продлится три дня.

На субботу запланированы три матча.

Первыми сыграют «Крылья Советов» и «Динамо», затем «Урал» примет «Пари НН», а вечером встретятся «Ростов» и «Зенит».

Россия. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

29 июля, 15:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород)

29 июля, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

29 июля, 20:00 мск

Рубин (Казань) – Оренбург

30 июля, 15:00 мск

Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва)

30 июля, 17:30 мск

Краснодар – Сочи

30 июля, 20:00 мск

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

30 июля, 20:00 мск

Спартак (Москва) – Балтика (Калининград)

31 июля, 19:30 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ