Россия. РПЛ. 2-й тур
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Захарян, 8; 0:2 – Тюкавин, 30; 1:2 – Костанца, 35; 1:3 – Смолов, 39; 2:3 – Бейл, 74; 3:3 – Гарре (с пенальти), 90+1.
Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:0
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кассьерра, 43; 1:1 – Комличенко, 90+4 (с пенальти).
Рубин (Казань) – Оренбург – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Фамейе, 35; 1:1 – Перес, 81.
Факел (Воронеж) – Локомотив (Москва) – 1:4 (1:1)
Голы: 0:1 – Дзюба, 13; 1:1 – Марков, 33; 1:2 – Тикнизян, 60; 1:3 – Пиняев, 67; 1:4 – Тикнизян, 89.
Голы: 1:0 – Кайо, 45+1; 2:0 – Кордоба, 90+4.
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:2)
Голы: 0:1 – Чалов, 13 (с пенальти); 1:1 – Конате, 27 (с пенальти); 1:2 – Чалов, 45+1 (с пенальти); 2:2 – Конате, 45+11 (с пенальти); 2:3 – Чалов, 79 (с пенальти).
Удаления: Быстров, 12; Семенов, 90+6 (вторая ж.к.) – Гайич, 45+10.
Спартак (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бонгонда, 43; 2:0 – Промес, 84; 2:1 – Энрикес, 90.