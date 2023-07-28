Изидор: «Дзюба – гребаная легенда. Он такой же крутой, как Фалькао»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил игру своего одноклубника Артема Дзюбы.

– В чем я лучше Дзюбы? Ха-ха, это странный вопрос.

– Почему? Ты же счастливчик, который забивает в каждом матче за команду.

– Ну и что! Никто же не знает, сколько пользы приносит «Локомотиву» Дзюба в каждой игре. Этот парень – гребаная легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!

– Он лучше Анри?

– Ну с Анри я не играл, не могу говорить. Я играл с Бен-Йеддером и Фалькао – они в полном порядке.

– Артем круче них?

– Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл.