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    • Изидор: «Дзюба – гребаная легенда. Он такой же крутой, как Фалькао»

    Изидор: «Дзюба – гребаная легенда. Он такой же крутой, как Фалькао»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил игру своего одноклубника Артема Дзюбы.

    – В чем я лучше Дзюбы? Ха-ха, это странный вопрос.

    – Почему? Ты же счастливчик, который забивает в каждом матче за команду.

    – Ну и что! Никто же не знает, сколько пользы приносит «Локомотиву» Дзюба в каждой игре. Этот парень – гребаная легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!

    – Он лучше Анри?

    – Ну с Анри я не играл, не могу говорить. Я играл с Бен-Йеддером и Фалькао – они в полном порядке.

    – Артем круче них?

    – Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18731

      paracetamol 29 минут назад

      Дзюба, получив контракт, стал тем, кем и был - деревягой!

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      Рейтинг: +19190

      ilichkadr 49 минут назад

      Дзюба и Фалькао в одном ряду? Даже не смешно.............

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