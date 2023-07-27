«Слава богу, что Зиньковский жив»: гендиректор «Спартака» – об удалении Сперцяна

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил эпизод с красной карточкой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.

Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером – Сперцяна удалили за грубый фол против Антона Зиньковского.

– Рады победе. Нервная, как мы любим. Нерв нельзя исключить – это футбол, всегда могут быть качели, мы играем в атакующий футбол.

Дорога до Краснодара непростая, но все компенсировалось победой.

– Остались ли вопросы по голу «Краснодара»? Пишут, что был офсайд.

– Еще не пересматривал повтор.

– По удалению Сперцяна вопросов нет?

– Я был в ужасе, когда увидел фотографии и видео момента. Слава богу, что Зиньковский жив.

Информации по травме Антона пока нет. Внешне выглядит, что ничего страшного.