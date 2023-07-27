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    • «Слава богу, что Зиньковский жив»: гендиректор «Спартака» – об удалении Сперцяна

    «Слава богу, что Зиньковский жив»: гендиректор «Спартака» – об удалении Сперцяна

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил эпизод с красной карточкой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
    • Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
    • Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером – Сперцяна удалили за грубый фол против Антона Зиньковского.

    – Рады победе. Нервная, как мы любим. Нерв нельзя исключить – это футбол, всегда могут быть качели, мы играем в атакующий футбол.

    Дорога до Краснодара непростая, но все компенсировалось победой.

    – Остались ли вопросы по голу «Краснодара»? Пишут, что был офсайд.

    – Еще не пересматривал повтор.

    – По удалению Сперцяна вопросов нет?

    – Я был в ужасе, когда увидел фотографии и видео момента. Слава богу, что Зиньковский жив.

    Информации по травме Антона пока нет. Внешне выглядит, что ничего страшного.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.07.2023 23:32
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