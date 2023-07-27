Малком – самый высокооплачиваемый спортсмен с паспортом РФ: в топ-10 он и 9 хоккеистов

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком стал самым высокооплачиваемым спортсменом с российским гражданством после перехода в саудовский клуб.

Экс-игрок «Зенита» будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро (19,9 млн долларов) – с большим отрывом больше, чем другие российские спортсмены. Бразилец получил паспорт РФ в феврале.

Малком – единственный футболист, который попал в топ-10 рейтинга. Остальные места в десятке занимают хоккеисты.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов с паспортами РФ: