Малком – самый высокооплачиваемый спортсмен с паспортом РФ: в топ-10 он и 9 хоккеистов

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком стал самым высокооплачиваемым спортсменом с российским гражданством после перехода в саудовский клуб.
Экс-игрок «Зенита» будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро (19,9 млн долларов) – с большим отрывом больше, чем другие российские спортсмены. Бразилец получил паспорт РФ в феврале.
Малком – единственный футболист, который попал в топ-10 рейтинга. Остальные места в десятке занимают хоккеисты.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов с паспортами РФ:
- Малком (футбол) – 19,9 млн долларов
- Александр Овечкин (хоккей) – 12,5
- Кирилл Капризов (хоккей) – 12,5
- Михаил Сергачев (хоккей) – 11,1
- Артемий Панарин (хоккей) – 11,0
- Никита Кучеров (хоккей) – 10,0
- Сергей Бобровский (хоккей) – 10,0
- Андрей Василевский (хоккей) – 9,0
- Андрей Свечников (хоккей) – 9,0
- Иван Проворов (хоккей) – 8,5
Источник: Metaratings