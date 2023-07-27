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    • Малком – самый высокооплачиваемый спортсмен с паспортом РФ: в топ-10 он и 9 хоккеистов

    Малком – самый высокооплачиваемый спортсмен с паспортом РФ: в топ-10 он и 9 хоккеистов

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малком стал самым высокооплачиваемым спортсменом с российским гражданством после перехода в саудовский клуб.

    Экс-игрок «Зенита» будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро (19,9 млн долларов) – с большим отрывом больше, чем другие российские спортсмены. Бразилец получил паспорт РФ в феврале.

    Малком – единственный футболист, который попал в топ-10 рейтинга. Остальные места в десятке занимают хоккеисты.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов с паспортами РФ:

    1. Малком (футбол) – 19,9 млн долларов
    2. Александр Овечкин (хоккей) – 12,5
    3. Кирилл Капризов (хоккей) – 12,5
    4. Михаил Сергачев (хоккей) – 11,1
    5. Артемий Панарин (хоккей) – 11,0
    6. Никита Кучеров (хоккей) – 10,0
    7. Сергей Бобровский (хоккей) – 10,0
    8. Андрей Василевский (хоккей) – 9,0
    9. Андрей Свечников (хоккей) – 9,0
    10. Иван Проворов (хоккей) – 8,5

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1702

      Таврида 1 час назад

      А говорили что российские футболисты кривоногие и не пользуются спросом за бугром. Гордость за державу!

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