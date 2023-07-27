«Прежний Хендерсон умер. Я верил, что он поддерживает ЛГБТ»: Хитцльспергер – о переезде Джордана в Саудовскую Аравию

Экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер раскритиковал полузащитника Джордана Хендерсона за переход в саудовский «Аль-Иттифак».
«Итак, Джордан Хендерсон наконец перебрался в Саудовскую Аравию. С его стороны все честно, он может играть где хочет.
В то же время любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!
Я в течение некоторого времени и правда верил, что его поддержка ЛГБТ-сообщества будет неподдельной. Глупо с моей стороны…» – написал Хитцльспергер в твиттере.
- «Аль-Иттифак» тренирует Стивен Джеррард.
- Хендерсон был капитаном «Ливерпуля».
- Он провел в английском клубе 12 лет.
Источник: твиттер Томаса Хитцльспергера