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    • «Прежний Хендерсон умер. Я верил, что он поддерживает ЛГБТ»: Хитцльспергер – о переезде Джордана в Саудовскую Аравию

    «Прежний Хендерсон умер. Я верил, что он поддерживает ЛГБТ»: Хитцльспергер – о переезде Джордана в Саудовскую Аравию

    Экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер раскритиковал полузащитника Джордана Хендерсона за переход в саудовский «Аль-Иттифак».

    «Итак, Джордан Хендерсон наконец перебрался в Саудовскую Аравию. С его стороны все честно, он может играть где хочет.

    В то же время любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!

    Я в течение некоторого времени и правда верил, что его поддержка ЛГБТ-сообщества будет неподдельной. Глупо с моей стороны…» – написал Хитцльспергер в твиттере.

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    Источник: твиттер Томаса Хитцльспергера

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Пингвины Антарктиды 21 минуту назад

      Интересно, в Саудовской Аравии женщины в футбол играют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7857

      mihail200606 22 минуты назад

      Ну за такие деньги ... а че он только к нему прцепился?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6432

      subbotaspartak 1 час назад

      В Арабии лобные места для казни... пи.о.ов, добро пожаловать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12597

      DeStar 1 час назад

      какая дичь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68496

      portero 1 час назад

      А зачем пед.рил печать, это как реклама их.....

      2
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