«Аль-Хиляль» переключился с Мбаппе на другого топ-форварда: француз отклонил предложение

«Аль-Хиляль» определился с новой трансферной целью после срыва перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации L’Equipe, саудовский клуб переключился с Мбаппе, который отклонил предложение на 700 миллионов евро в год, на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
«Аль-Хиляль» будет конкурировать за подписание Осимхена с «ПСЖ».
- В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость нигерийца – 120 миллионов евро.
Источник: Sport24