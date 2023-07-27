«Аль-Хиляль» переключился с Мбаппе на другого топ-форварда: француз отклонил предложение

«Аль-Хиляль» определился с новой трансферной целью после срыва перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации L’Equipe, саудовский клуб переключился с Мбаппе, который отклонил предложение на 700 миллионов евро в год, на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Аль-Хиляль» будет конкурировать за подписание Осимхена с «ПСЖ».