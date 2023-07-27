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    • «Аль-Хиляль» переключился с Мбаппе на другого топ-форварда: француз отклонил предложение

    «Аль-Хиляль» переключился с Мбаппе на другого топ-форварда: француз отклонил предложение

    «Аль-Хиляль» определился с новой трансферной целью после срыва перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации L’Equipe, саудовский клуб переключился с Мбаппе, который отклонил предложение на 700 миллионов евро в год, на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

    «Аль-Хиляль» будет конкурировать за подписание Осимхена с «ПСЖ».

    • В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость нигерийца – 120 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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