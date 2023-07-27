Мбаппе определился с ответом на 700-миллионое предложение «Аль-Хиляля»

Килиан Мбаппе не собирается переезжать в Саудовскую Аравию.

Как пишет L’Equipe, форвард «ПСЖ» отказался от предложения «Аль-Хиляля». Француз даже не встал встречаться с представителями саудовского клуба.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» за трансфер Мбаппе 300 миллионов евро, а самому нападающему зарплату в размере 700 миллионов евро в год.

«ПСЖ» не взял Мбаппе на сборы и выставил на трансфер из-за нежелания продлевать контракт.

Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.

РПЛ возвращается: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей!