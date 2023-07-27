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    • «Уходите в Советский Союз»: Орлов объяснил, почему переход Марио в «Зенит» – не предательство

    «Уходите в Советский Союз»: Орлов объяснил, почему переход Марио в «Зенит» – не предательство

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

    • У Марио 10 сезонов за ЦСКА.
    • Он подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
    • Фернандес не считается легионером – у него есть паспорт России.

    «Не понимаю, почему переход Фернандеса в «Зенит» – предательство. В чем составная часть предательства? Вы видели это джентельменское соглашение между игроком и ЦСКА? И в чем вообще его смысл?

    Фернандес 10 лет играл за ЦСКА, приносил пользу, даже за сборную играл. Потом решил уехать и закончить карьеру. Но видимо понял, что денег не хватает. Фернандес с удовольствием бы вернулся в ЦСКА, но они не захотели платить бразильскому клубу! Он стал свободным. И тут подсуетился «Зенит».

    В чем предательство Фернандеса? ЦСКА от него сам отказался. Футбол – это бизнес. Какие могут быть претензии в Фернандесу и «Зениту»?

    Уходите в Советский Союз, это там все время говорили о моральных устоях. Моральные устои в профессиональном деле – оценка способностей. Про мораль надо говорить, когда человек предает товарища. Но об этом в ситуации Фернандеса речи не идет.

    Марио сейчас 32 года. Есть риски – заиграет ли. Но «Зенит» в него верит. У клуба есть проблема – слабая игра защитников на втором этаже. А Фернандес как раз это может», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1663

      balam 17 минут назад

      гена зажравшийся чмо.его Советский Союз отмыл,оь педикулеза вылечил и человеком сделал.че не так

      1
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      Рейтинг: +732

      Forvard47 33 минуты назад

      а можно гену орлова в иностранные агенты записать?


      3
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      Рейтинг: +702

      eugen-han 1 час назад

      Орлов дурака включает.
      У этого бразильяна контракт ещё на два года был на тот момент, когда он якобы ,, устал" и начал отпрашиваться на родину, будучи новоявленным россиянином. И при чем совпало сие явление как раз с санкциями к РФС от ФИФА с опцией о приостановке контрактов легионеров с своими клубами. Просто на тот момент лыжники растерялись и повели себя как ЛОХи, но это не снимает ответственность за подлый поступок с Фернандеса и это надо понять и уяснить наконец всем и вся, включая Гену.

      3
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      Рейтинг: +2973

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Опять миллеровский жопол . з нарисовался

      3
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