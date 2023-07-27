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  • «Уходите в Советский Союз»: Орлов объяснил, почему переход Марио в «Зенит» – не предательство

«Уходите в Советский Союз»: Орлов объяснил, почему переход Марио в «Зенит» – не предательство

27 июля 2023, 15:20
12

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

  • У Марио 10 сезонов за ЦСКА.
  • Он подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
  • Фернандес не считается легионером – у него есть паспорт России.

«Не понимаю, почему переход Фернандеса в «Зенит» – предательство. В чем составная часть предательства? Вы видели это джентельменское соглашение между игроком и ЦСКА? И в чем вообще его смысл?

Фернандес 10 лет играл за ЦСКА, приносил пользу, даже за сборную играл. Потом решил уехать и закончить карьеру. Но видимо понял, что денег не хватает. Фернандес с удовольствием бы вернулся в ЦСКА, но они не захотели платить бразильскому клубу! Он стал свободным. И тут подсуетился «Зенит».

В чем предательство Фернандеса? ЦСКА от него сам отказался. Футбол – это бизнес. Какие могут быть претензии в Фернандесу и «Зениту»?

Уходите в Советский Союз, это там все время говорили о моральных устоях. Моральные устои в профессиональном деле – оценка способностей. Про мораль надо говорить, когда человек предает товарища. Но об этом в ситуации Фернандеса речи не идет.

Марио сейчас 32 года. Есть риски – заиграет ли. Но «Зенит» в него верит. У клуба есть проблема – слабая игра защитников на втором этаже. А Фернандес как раз это может», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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АЛЕКС 58
1690461630
Опять миллеровский жопол . з нарисовался
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eugen-han
1690462148
Орлов дурака включает. У этого бразильяна контракт ещё на два года был на тот момент, когда он якобы ,, устал" и начал отпрашиваться на родину, будучи новоявленным россиянином. И при чем совпало сие явление как раз с санкциями к РФС от ФИФА с опцией о приостановке контрактов легионеров с своими клубами. Просто на тот момент лыжники растерялись и повели себя как ЛОХи, но это не снимает ответственность за подлый поступок с Фернандеса и это надо понять и уяснить наконец всем и вся, включая Гену.
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balam
1690464913
гена зажравшийся чмо.его Советский Союз отмыл,оь педикулеза вылечил и человеком сделал.че не так
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Krics
1690466124
Вот вся сущность педикулезного гЕНЫ ,о морали заговорил,сам рождён,получил образование в Союзе,приспособленец,ихмо.
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Gwynbleidd
1690467442
Кто-то ждал от Орлова другого заявления? Он и раньше то не отличался большим умом, а с возрастом всё стало ещё хуже...
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timon2401
1690467521
ну каков человек, таково и представление о морали!! был гав...м говорящим строго по указке хозяина им и останется до конца жизни((
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То ли ещё будет
1690471476
Орлов объяснил, почему дважды два - пять.
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Fialet
1690474448
А я бы с удовольствием ушёл в Советский Союз, только нет его. Просрали уроды великую страну.
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alefreddy
1690475852
кто то налил ему много и не похмелил отсюда отмазки
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Вомбат
1690483693
Передергивает дедушка. ЦСКА от Марио не отказывался. ЦСКА отказался платить 365 тыс. евро за выкуп контракта Марио с Интернасионалем. Ведь этот контракт Марио заключил после того, как обещал завязать с футболом. А вот Марио отказался сам выкупить этот контракт, чтобы вернуться в ЦСКА. Не думаю, что Зенит поступил правильно, заплатив эти 365 тыс и взяв бывшую легенду ЦСКА на контракт. Со стороны Марио это предательство, со стороны Зенита соучастие.
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