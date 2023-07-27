«Уходите в Советский Союз»: Орлов объяснил, почему переход Марио в «Зенит» – не предательство

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

У Марио 10 сезонов за ЦСКА.

Он подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

Фернандес не считается легионером – у него есть паспорт России.

«Не понимаю, почему переход Фернандеса в «Зенит» – предательство. В чем составная часть предательства? Вы видели это джентельменское соглашение между игроком и ЦСКА? И в чем вообще его смысл?

Фернандес 10 лет играл за ЦСКА, приносил пользу, даже за сборную играл. Потом решил уехать и закончить карьеру. Но видимо понял, что денег не хватает. Фернандес с удовольствием бы вернулся в ЦСКА, но они не захотели платить бразильскому клубу! Он стал свободным. И тут подсуетился «Зенит».

В чем предательство Фернандеса? ЦСКА от него сам отказался. Футбол – это бизнес. Какие могут быть претензии в Фернандесу и «Зениту»?

Уходите в Советский Союз, это там все время говорили о моральных устоях. Моральные устои в профессиональном деле – оценка способностей. Про мораль надо говорить, когда человек предает товарища. Но об этом в ситуации Фернандеса речи не идет.

Марио сейчас 32 года. Есть риски – заиграет ли. Но «Зенит» в него верит. У клуба есть проблема – слабая игра защитников на втором этаже. А Фернандес как раз это может», – сказал Орлов.