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  • Фернандес назвал самую большую ложь, которую о нем писали журналисты

Фернандес назвал самую большую ложь, которую о нем писали журналисты

26 июля 2023, 16:32
1

Защитник Марио Фернандес высказался о реакции СМИ на его переход в «Зенит».

– Самая большая в жизнь ложь, которую о тебе писали журналисты?

– О, Боже. Вот, например, сейчас было написано столько вранья.

– Поведай нам.

– Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешел в «Зенит» из-за денег, что я предатель, всякое такое. И все это огромная ложь – думаю, самая большая, которую когда-либо рассказывали обо мне.

– И как ты относился к таким новостям? Они выводили из равновесия или спокойно воспринимал?

– Конечно, сначала все это меня очень расстраивало, потому что мне была известна вся правда. Проблема в том, что болельщики, которые не знают, как все было на самом деле, и читают эти новости, верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды.

Хорошо, что есть возможность рассказать на камеру, как все происходило в действительности, чтобы болельщики все поняли.

  • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
  • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
  • У игрока есть российский паспорт.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио
Комментарии (1)
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sochi-2013
1690390682
Выучи фразу, Марио: "на чужой роток не накинешь платок".
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