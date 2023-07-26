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    • Фернандес назвал самую большую ложь, которую о нем писали журналисты

    Фернандес назвал самую большую ложь, которую о нем писали журналисты

    Защитник Марио Фернандес высказался о реакции СМИ на его переход в «Зенит».

    – Самая большая в жизнь ложь, которую о тебе писали журналисты?

    – О, Боже. Вот, например, сейчас было написано столько вранья.

    – Поведай нам.

    – Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешел в «Зенит» из-за денег, что я предатель, всякое такое. И все это огромная ложь – думаю, самая большая, которую когда-либо рассказывали обо мне.

    – И как ты относился к таким новостям? Они выводили из равновесия или спокойно воспринимал?

    – Конечно, сначала все это меня очень расстраивало, потому что мне была известна вся правда. Проблема в том, что болельщики, которые не знают, как все было на самом деле, и читают эти новости, верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды.

    Хорошо, что есть возможность рассказать на камеру, как все происходило в действительности, чтобы болельщики все поняли.

    • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
    • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
    • У игрока есть российский паспорт.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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