Фернандес назвал самый памятный матч за ЦСКА против «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес вспомнил самый памятный матч в составе ЦСКА против клуба из Санкт-Петербурга.
«Самая памятная игра против «Зенита»? Был один матч в Химках, который мы выиграли 1:0 – единственный гол забил Миланов.
Отставание от петербуржцев по ходу сезона-2013/14 было огромным, но в итоге нам удалось выиграть чемпионат, и та победа – самая памятная. Потому что большинство остальных встреч с «Зенитом» заканчивались либо вничью, либо поражением ЦСКА», – сказал Фернандес.
- Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
- «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
- У игрока есть российский паспорт.
Источник: ютуб-канал «Зенита»