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    • Фернандес назвал самый памятный матч за ЦСКА против «Зенита»

    Фернандес назвал самый памятный матч за ЦСКА против «Зенита»

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес вспомнил самый памятный матч в составе ЦСКА против клуба из Санкт-Петербурга.

    «Самая памятная игра против «Зенита»? Был один матч в Химках, который мы выиграли 1:0 – единственный гол забил Миланов.

    Отставание от петербуржцев по ходу сезона-2013/14 было огромным, но в итоге нам удалось выиграть чемпионат, и та победа – самая памятная. Потому что большинство остальных встреч с «Зенитом» заканчивались либо вничью, либо поражением ЦСКА», – сказал Фернандес.

    • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
    • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
    • У игрока есть российский паспорт.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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