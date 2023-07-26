Фернандес назвал самый памятный матч за ЦСКА против «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес вспомнил самый памятный матч в составе ЦСКА против клуба из Санкт-Петербурга.

«Самая памятная игра против «Зенита»? Был один матч в Химках, который мы выиграли 1:0 – единственный гол забил Миланов.

Отставание от петербуржцев по ходу сезона-2013/14 было огромным, но в итоге нам удалось выиграть чемпионат, и та победа – самая памятная. Потому что большинство остальных встреч с «Зенитом» заканчивались либо вничью, либо поражением ЦСКА», – сказал Фернандес.