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    • Марио Фернандес поделился ожиданиями от первого матча за «Зенит» против ЦСКА

    Марио Фернандес поделился ожиданиями от первого матча за «Зенит» против ЦСКА

    Защитник Марио Фернандес ответил на вопрос о давлении, с которым ему придется столкнуться в первом матче за «Зенит» против ЦСКА.

    • ЦСКА примет «Зенит» 3 сентября в Москве.
    • Фернандес провел 10 лет в московском клубе.

    «Да, конечно, я знаю, что давление будет огромным. Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет в команде у меня осталось там много друзей.

    Конечно, от давления на «ВЭБ Арене» никуда не деться. Но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к «армейцам» и ко всему, что связано с клубом», – сказал Фернандес.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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