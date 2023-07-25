Черчесов интересен саудовскому клубу, подписавшему Менди и Фирмино

Станислав Черчесов после увольнения из «Ференцвароша» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Российского тренера хочет назначить «Аль-Ахли».

Клуб из Джидды этим летом подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди и форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Сам Черчесов пока не спешит определяться с новым местом работы.

«К Черчесову был и остается интерес со стороны разных клубов. Но у него были цели и задачи в «Ференцвароше», которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры.

Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет», – сообщил источник «Матч ТВ».