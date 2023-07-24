Ярошик: «Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Фернандес»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

– Марио Фернандес – игрок «Зенита». Ваша реакция.

– Меня удивил этот переход, большой сюрприз.

– Вы бы согласились работать в «Спартаке»?

– Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать – «Спартак»…

– «Зенит»?

– Нет. Еще две команды – «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените».