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    • Ярошик: «Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Фернандес»

    Ярошик: «Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Фернандес»

    Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    – Марио Фернандес – игрок «Зенита». Ваша реакция.

    – Меня удивил этот переход, большой сюрприз.

    – Вы бы согласились работать в «Спартаке»?

    – Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать – «Спартак»…

    – «Зенит»?

    – Нет. Еще две команды – «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените».

    • Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
    • Он выбрал 6-й игровой номер.
    • Защитник провел 10 сезонов в ЦСКА (2012-2022).
    • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +330

      Strig 1 час назад

      Фернандес отказался брать в «Зените» бывший номер Дзюбы

      2
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      Рейтинг: +23493

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Это прям какой то новый мем стало - ВСЕХ спрашивать перейдет ли он в Спартак ??? А Вы поинтересовались - нужны ли все те кого вы спрашивали Спартаку ??? Некоторых даже с доплатой не возьмем !!!)

      1
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      Рейтинг: +276

      Bez Imeni 2 часа назад

      Ну все так говорят, зачем на такие высказывания обращать внимание

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      Рейтинг: +11590

      "supermax" 2 часа назад

      Надеюсь... Ахах... Пля это топ... Такой же дурак как местные заднеприводные бичи

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      Рейтинг: +2742

      alefreddy 2 часа назад

      а кто тебе предложит может у тебя здесь последний сезон

      2
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      Рейтинг: +24

      Отчим Бората 2 часа назад

      ... Достойно

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