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  • Ярошик: «Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Фернандес»

Ярошик: «Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Фернандес»

24 июля 2023, 14:55
8

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

– Марио Фернандес – игрок «Зенита». Ваша реакция.

– Меня удивил этот переход, большой сюрприз.

– Вы бы согласились работать в «Спартаке»?

– Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать – «Спартак»…

– «Зенит»?

– Нет. Еще две команды – «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените».

  • Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
  • Он выбрал 6-й игровой номер.
  • Защитник провел 10 сезонов в ЦСКА (2012-2022).
  • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандес Марио Ярошик Иржи
Комментарии (8)
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Отчим Бората
1690200628
... Достойно
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alefreddy
1690202066
а кто тебе предложит может у тебя здесь последний сезон
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"supermax"
1690202369
Надеюсь... Ахах... Пля это топ... Такой же дурак как местные заднеприводные бичи
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Сам_себе_сказал
1690202821
Ну все так говорят, зачем на такие высказывания обращать внимание
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Persona_non_Grata
1690204674
Это прям какой то новый мем стало - ВСЕХ спрашивать перейдет ли он в Спартак ??? А Вы поинтересовались - нужны ли все те кого вы спрашивали Спартаку ??? Некоторых даже с доплатой не возьмем !!!)
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Strig
1690205413
Фернандес отказался брать в «Зените» бывший номер Дзюбы
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ivany4
1690211591
После показа своей "тренерской компетентности" в матче со Спартаком, остается только пиар в желтой прессе. У которой только один навязчивый вопрос.))
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subbotaspartak
1690213494
Тьфу на тебя ещё раз
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