Ярошик: «Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Фернандес»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
– Марио Фернандес – игрок «Зенита». Ваша реакция.
– Меня удивил этот переход, большой сюрприз.
– Вы бы согласились работать в «Спартаке»?
– Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать – «Спартак»…
– «Зенит»?
– Нет. Еще две команды – «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените».
- Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
- Он выбрал 6-й игровой номер.
- Защитник провел 10 сезонов в ЦСКА (2012-2022).
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»